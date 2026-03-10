Le fabricant de taxis aériens Archer accuse son rival Joby de liens illégaux avec la Chine

* Archer accuse Joby de cacher ses liens avec la Chine pour obtenir un avantage concurrentiel

* Joby qualifie les affirmations d'Archer d'"absurdes"

* Les allégations d'Archer sont formulées dans une contre-attaque en réponse à la plainte de Joby.

Le fabricant de taxis aériens électriques Archer Aviation ACHR.N a accusé son rival Joby Aviation

JOBY.N dans une contre-attaque déposée lundi de frauder le gouvernement américain et de dissimuler des liens étroits avec la Chine qu'il a utilisés pour obtenir un avantage concurrentiel déloyal.

Dans la contre-attaque déposée devant le tribunal fédéral américain, Archer affirme que "Joby et/ou ses agents ont frauduleusement mal classé des milliers de kilos de matériaux aéronautiques d'origine chinoise en tant que biens de consommation... dans le but apparent d'échapper aux droits de douane américains et à la surveillance de l'influence étrangère." En novembre de l'année dernière, Joby Aviation a poursuivi Archer devant un tribunal de l'État de Californie pour avoir prétendument volé ses secrets commerciaux, affirmant qu'Archer avait embauché un employé de Joby qui avait transmis à Archer des informations confidentielles sur ses stratégies commerciales, les conditions de son partenariat et les spécifications de ses aéronefs. L'affaire a été portée devant le tribunal de district des États-Unis en décembre.

Alex Spiro, un avocat de Joby, a déclaré que la société "ne répond pas aux absurdités."

"Les problèmes juridiques constants d'Archer et ses activités commerciales chancelantes ne lui ont pas laissé d'autre choix que de recourir à des théories absurdes inventées", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous les verrons au tribunal."

Dans sa contre-attaque, Archer affirme que Joby a reçu des subventions et des avantages financiers du gouvernement chinois et qu'il a "fait preuve d'une dépendance étrangère profonde et non divulguée."

Elle a également accusé Joby de "se draper dans le drapeau américain" au lieu de révéler ses liens avec Pékin, qui lui ont donné un avantage concurrentiel déloyal par rapport à son rival.

"Les États-Unis sont engagés dans une course mondiale avec la Chine pour dominer l'avenir de l'aviation", a déclaré à Reuters Eric Lentell, directeur de la stratégie et des affaires juridiques d'Archer.

"Alors que Joby promeut un discours d'intégration verticale made in America et bénéficie de programmes soutenus par le contribuable américain, notre dossier présente des allégations détaillées exposant les liens étendus et de longue date de Joby avec la Chine. Nous avons intenté cette action pour garantir la responsabilité, rétablir une concurrence loyale et préserver l'avenir stratégique de l'aviation américaine de pointe."

La contre-attaque a été déposée le jour même où le ministère américain des transports a annoncé huit programmes pilotes pour stimuler le développement des taxis aériens et des drones. Trois de ces huit programmes comptent Joby et Archer parmi leurs participants. Le président Donald Trump a créé les programmes l'année dernière afin de rattraper la Chine dans le développement des drones et de la mobilité aérienne.

Les entreprises d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux comme Joby et Archer font la course pour certifier et déployer leurs véhicules concurrents et répondre à la demande de transports urbains plus rapides et plus durables.