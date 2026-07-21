Le fabricant de snacks Utz Brands va être privatisé dans le cadre d'une opération de 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 4, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Utz Brands UTZ.N a annoncé mardi avoir accepté d’être rachetée par le groupe allemand Intersnack dans le cadre d’une opération évaluée à environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise, qui permettrait au fabricant de snacks salés de devenir une société privée et donnerait à l’entreprise européenne un pied sur le marché américain. Cette opération s’inscrit dans une vague de fusions et acquisitions dans les secteurs des biens de consommation et de la santé, les entreprises se regroupant pour mieux résister aux pressions inflationnistes, à l’évolution des goûts des consommateurs et à une concurrence féroce. Au début du mois, le distributeur américain Kroger a accepté d’acquérir la chaîne régionale de supermarchés Giant Eagle dans le cadre d’une opération de 1,65 milliard de dollars.

Intersnack, une entreprise familiale privée spécialisée dans les snacks, a déclaré qu’elle rachèterait toutes les actions en circulation d’Utz Brands pour 14,25 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 91,3 % par rapport au dernier cours de clôture de la société américaine. L'action d'Utz, fabricant des marques Chips & Dips et Zapp’s, a bondi d'environ 88 % à 14,02 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Une fois la transaction finalisée, Intersnack détiendra 50 % de la société, tandis que les entités des familles Rice et Lissette, qui représentent les descendants de la famille fondatrice d’Utz, détiendront le reste.

“Notre partenariat avec les familles Rice et Lissette, ainsi que notre engagement envers Utz, représentent une opportunité exceptionnelle pour Intersnack de renforcer sa présence sur le vaste et attractif marché américain des snacks, où nous ne sommes actuellement pas implantés”, a déclaré Johan van Winkel, président exécutif du groupe Intersnack. Utz a précisé que l’opération serait financée par un apport en numéraire d’environ 920 millions de dollars de la part d’Intersnack, une ligne de crédit à terme de 1,1 milliard de dollars, une ligne de crédit adossée à des actifs de 250 millions de dollars, ainsi que par le refinancement et le réinvestissement des capitaux propres des familles Rice et Lissette. Dylan Lissette deviendra président exécutif d’Utz une fois l’opération finalisée, ce qui est prévu au quatrième trimestre.