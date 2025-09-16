 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fabricant de smartphones Nothing lève 200 millions de dollars à une valorisation de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 06:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Supantha Mukherjee

Le fabricant de smartphones Nothing, basé à Londres, a levé mardi 200 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Tiger Global, à une valorisation de 1,3 milliard de dollars, alors qu'il cherche à intégrer l'intelligence artificielle dans ses produits.

Le marché mondial des smartphones est dominé par des entreprises comme Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS , et seule une poignée d'entreprises européennes telles que Fairphone et HMD Global tentent de défier les opérateurs historiques.

L'entrepreneur technologique suédois Carl Pei a fondé Nothing en 2020 après avoir quitté le fabricant de mobiles OnePlus et a lancé son premier smartphone en 2022.

Depuis, l'entreprise a également lancé des oreillettes, expédié des millions d'appareils et franchi le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires.

"Pour que l'IA atteigne son plein potentiel, le matériel grand public doit se réinventer en même temps qu'elle", a déclaré Pei dans un communiqué.

"Nous commençons par les smartphones, les produits audio et les montres intelligentes... à l'avenir, notre système d'exploitation s'étendra aux lunettes intelligentes, aux robots humanoïdes, aux véhicules électriques et à tout ce qui viendra par la suite."

Les actionnaires actuels GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF et Tapestry ont participé à ce tour de table.

La société a levé près de 100 millions de dollars pour la dernière fois en 2023.

