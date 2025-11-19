Iron Mountain REIT ciblé par les vendeurs à découvert Gotham City Research et GIP

Le fonds spéculatif de vente à découvert Gotham City Research et General Industrial Partners (GIP) a déclaré mercredi qu'il avait pris une position courte sur le fonds d'investissement immobilier Iron Mountain

IRM.Nampgt .

Daniel Yu et Cyrus de Weck ont déclaré que les investissements à effet de levier d'Iron Mountain dans les centres de données ne correspondent pas à ce que l'entreprise peut dépenser à long terme.

"Il s'agit d'un coup d'épée dans l'eau pour une entreprise moribonde", a déclaré Cyrus de Weck lors de la conférence Sohn à Londres.

L'équipe est connue pour ses recherches sur SES Imagotag , aujourd'hui Vusion Group, et sur la société médicale espagnole Grifols .