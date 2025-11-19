 Aller au contenu principal
Iron Mountain REIT ciblé par les vendeurs à découvert Gotham City Research et GIP
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniements pour compléter le ric)

Le fonds spéculatif de vente à découvert Gotham City Research et General Industrial Partners (GIP) a déclaré mercredi qu'il avait pris une position courte sur le fonds d'investissement immobilier Iron Mountain

IRM.Nampgt .

Daniel Yu et Cyrus de Weck ont déclaré que les investissements à effet de levier d'Iron Mountain dans les centres de données ne correspondent pas à ce que l'entreprise peut dépenser à long terme.

"Il s'agit d'un coup d'épée dans l'eau pour une entreprise moribonde", a déclaré Cyrus de Weck lors de la conférence Sohn à Londres.

L'équipe est connue pour ses recherches sur SES Imagotag , aujourd'hui Vusion Group, et sur la société médicale espagnole Grifols .

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

