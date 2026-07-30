Le fabricant de revêtements de sol Mohawk dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à la demande du secteur commercial

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Le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations des analystes, porté par une forte demande liée aux projets commerciaux.

La hausse des prix et la demande soutenue pour les revêtements de sol et les plans de travail dans le segment commercial ont compensé la faiblesse persistante du marché résidentiel, où la hausse des taux hypothécaires a freiné les ventes immobilières et les dépenses de rénovation.

Voici quelques détails:

* L'action de la société basée à Calhoun, en Géorgie, a progressé de 3,5 % en séance prolongée.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 2,99 milliards de dollars, contre des prévisions moyennes des analystes de 2,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a affiché un bénéfice par action ajusté trimestriel de 3,67 dollars, contre 2,77 dollars un an plus tôt. Ce chiffre inclut un gain de 63 cents lié aux remboursements de droits de douane.

* "Nous prévoyons que le secteur commercial continuera à surperformer le secteur résidentiel au troisième trimestre", a déclaré Paul De Cock, directeur des opérations, dans un communiqué.

* Mohawk prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 2,50 et 2,60 dollars, soit un niveau supérieur à l’estimation de 2,37 dollars.