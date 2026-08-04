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Le fabricant de puces Onsemi en hausse après avoir publié des prévisions supérieures aux estimations et des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 11:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du fabricant de puces Onsemi ON.O progresse de 7,5% à 86,43 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,65 et 1,75 milliard de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 1,69 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté au troisième trimestre compris entre 81 et 93 cents, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 85 cents

** Au deuxième trimestre, le BPA ajusté de 74 cents et le chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars ont dépassé les prévisions, respectivement de 71 cents et 1,59 milliard de dollars

** Le centre de données dédié à l'IA reste l'activité qui connaît la croissance la plus rapide; le chiffre d'affaires devrait plus que doubler d'ici 2026 – Hassane El-Khoury, directeur général

** Sur 30 courtiers, 11 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 19 “conserver”; le cours cible médian est de 110 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 48,5% depuis le début de l’année, contre une progression de 61,4% pour l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

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