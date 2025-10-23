Le fabricant de produits chimiques Dow affiche une perte trimestrielle inférieure aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chimique Dow Inc DOW.N a affiché jeudi une perte trimestrielle ajustée plus faible que prévu au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement prolongé de l'industrie et de faible demande pour ses produits.

La société basée dans le Michigan a fait état d'une perte ajustée de 19 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG.