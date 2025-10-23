 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,90
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de produits chimiques Dow affiche une perte trimestrielle inférieure aux prévisions
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chimique Dow Inc DOW.N a affiché jeudi une perte trimestrielle ajustée plus faible que prévu au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement prolongé de l'industrie et de faible demande pour ses produits.

La société basée dans le Michigan a fait état d'une perte ajustée de 19 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

DOW
21,705 USD NYSE -0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank