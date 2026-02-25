 Aller au contenu principal
Le fabricant de pneumatiques Pirelli annonce un chiffre d'affaires stable ou en légère hausse cette année
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 20:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte)

Le fabricant de pneumatiques Pirelli PIRC.MI a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires soit stable ou légèrement supérieur cette année, et la société a proposé une augmentation du dividende, alors que les principaux investisseurs restent bloqués dans un conflit de gouvernance qui pourrait limiter l'expansion du groupe aux États-Unis .

La société italienne a donné des prévisions de revenus de 6,7 à 6,9 milliards d'euros (7,91 à 8,14 milliards de dollars) cette année, contre 6,78 milliards d'euros en 2025, ce qui est conforme aux prévisions de Pirelli.

Elle a également indiqué que la marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) serait d'environ 16 %, "en légère amélioration" par rapport à l'année dernière.

Pirelli a proposé un dividende global de 0,34 euro par action, y compris une composante extraordinaire de 0,10 euro due aux "résultats positifs et à la diminution de l'effet de levier financier."

La société a été au centre d'une longue querelle de gouvernance entre ses deux principaux actionnaires, l'entreprise publique chinoise Sinochem 600500.SS avec 34% et Camfin, le véhicule d'investissement du vice-président exécutif Marco Tronchetti Provera, avec 25,3%.

Les tensions se sont intensifiées à l'approche de nouvelles règles américaines limitant l'utilisation des technologies chinoises dans le secteur automobile. Camfin - et Pirelli elle-même - ont fait valoir que la participation de Sinochem compliquait les plans d'expansion de Pirelli aux États-Unis, un marché clé pour son activité de pneus haut de gamme.

Le conseil d'administration de Pirelli a rejeté cette année une proposition de Sinochem visant à résoudre les problèmes de gouvernance. Cette proposition prévoyait la scission des activités qui tomberaient sous le coup de la nouvelle réglementation américaine. Sinochem a déclaré que la proposition était "bien fondée" et "conforme aux meilleures pratiques internationales." Le différend a influencé les nominations au conseil d'administration, la stratégie et la surveillance du fabricant italien de pneumatiques au cours des dernières années, et l'on s'attend maintenant à ce que le gouvernement italien intervienne à nouveau sur les règles de gouvernance de Pirelli.

(1 dollar = 0,8474 euro)

