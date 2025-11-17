 Aller au contenu principal
Le fabricant de papier bulle Sealed Air va être privatisé dans le cadre d'une opération CD&R de 10,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du communiqué de presse et d'informations générales)

La société américaine d'emballage Sealed Air Corp SEE.N a annoncé lundi qu'elle acceptait d'être rachetée par la société de capital-investissement CD&R pour un montant de 10,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération qui entraînera la sortie de la société du marché boursier.

Selon l'accord, les actionnaires de Sealed Air recevront 42,15 dollars en espèces par action, soit une prime de près de 13 % par rapport au cours de clôture du 11 novembre.

Sealed Air, qui a été fondée en 1957 pour expérimenter la décoration intérieure, est surtout connue pour son matériau d'emballage protecteur, le film à bulles.

La semaine dernière, le média Semafor a rapporté que l'investisseur activiste Ancora, qui détient plus de 2 % de Sealed Air selon les données compilées par LSEG, avait fait pression sur la société pour qu'elle cherche à se vendre.

"Le partenariat de CD&R améliorera notre capacité à investir dans la croissance de nos activités alimentaires et de protection", a déclaré Dustin Semach, directeur général de Sealed Air.

La société, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, s'adresse aux détaillants en alimentation et en commerce électronique, aux industriels et aux entreprises du secteur médical et des sciences de la vie.

Au cours du troisième trimestre, qui s'est achevé le 30 septembre, les ventes nettes du segment alimentaire sont restées stables, tandis que celles du segment de la protection ont baissé de 3 %, à taux directeur constant.

L'accord conclu entre la société d'emballage et CD&R prévoit une période de " go-shop " de 30 jours, au cours de laquelle Sealed Air peut solliciter des propositions d'acquisition supplémentaires de la part de tiers.

Evercore a agi en tant que banque conseil et Latham & Watkins en tant que conseiller juridique pour Sealed Air dans le cadre de cette transaction, qui devrait être finalisée à la mi-2026.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

SEALED AIR
43,275 USD NYSE 0,00%
