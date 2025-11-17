L'OMS appelle à réguler les nouveaux produits à base de nicotine

Produits à la nicotine en vente dans une boutique à Paris, le 19 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

E-cigarettes jetables, sachets de nicotine aux saveurs sucrées: ces nouveaux produits visant les jeunes font peser un danger sur la lutte contre la dépendance au tabac et la nicotine, a souligné l'OMS lundi, appelant tous les pays à légiférer sur ces produits.

"Les écoles sont le nouveau front de la guerre contre le tabac et la nicotine, où les entreprises recrutent activement une génération de toxicomanes", a souligné lundi directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'ouverture de la 11e conférence de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).

Depuis 20 ans, la consommation de tabac chez les jeunes "a diminué d'un tiers à l'échelle mondiale, incitant les fabricants de tabac à développer de nouveaux produits pour attirer de nouveaux clients", a exposé M. Tedros.

Selon l'OMS, les industriels présentent les cigarettes électroniques comme moins nocives que les cigarettes traditionnelles, mais en réalité, ils ciblent agressivement les jeunes et les rendent dépendants. Au moins 15 millions d'enfants entre 13 et 15 ans dans le monde y ont désormais recours, note l'organisation.

M. Tedros a souligné que "rien ne prouve" le bénéfice de ces produits pour la santé publique. Au contraire, selon lui, "des preuves de leur nocivité s'accumulent".

"Dans 63 pays pour lesquels des données sont disponibles, la prévalence du vapotage chez les adolescents est en moyenne neuf fois supérieure à celle observée chez les adultes", a encore alerté M. Tedros.

Le directeur de l'OMS a rappelé que les 180 États qui ont ratifié la CCLAT, allaient examiner d'ici la fin de la conférence samedi "un point de l'ordre du jour relatif aux mesures de prévention de la dépendance à la nicotine et à la protection (...) contre le discours de réduction des risques véhiculé par l'industrie du tabac".

"Soyons clairs : les entreprises qui fabriquent ces produits ne sont pas motivées par la réduction des risques ni par la santé publique ; elles ne sont motivées que par une seule chose : des profits colossaux pour leurs actionnaires", a encore tonné M. Tedros.

L'OMS recommande que tous les pays réglementent les sachets de nicotine, les cigarettes électroniques, les produits de tabac chauffé et le tabac sans fumée, au moins aussi strictement que les produits classiques.

"Plusieurs pays ont interdit ces produits. Ceux qui ne l'ont pas fait devraient appliquer des contrôles stricts sur les arômes, l'emballage, le marketing et les ventes, protéger contre les ingérences de l'industrie et faire respecter les restrictions d'âge", a exhorté le directeur de l'OMS.

Vingt ans après l’entrée en vigueur de la CCLAT - qui avait permis des mesures globales de lutte contre le tabagisme - la 11e conférence (ou COP 11) doit aborder les questions liées à la dépendance des plus jeunes mais aussi à d'autres thèmes tels que la pollution des mégots ou le commerce illégal de tabac.