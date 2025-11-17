Amazon veut lever 12 milliards de dollars en vendant des obligations américaines

Illustration du logo d'Amazon

(Reuters) -Amazon cherche à lever environ 12 milliards de dollars (10,36 milliards d'euros) sur le marché obligataire, ce qui serait son premier accord de ce type en dollars américains depuis près de trois ans, a rapporté Bloomberg News lundi, alors que les géants technologiques augmentent leurs investissements pour rester en tête dans la course à l’IA.

Le géant de l'e-commerce a déposé un prospectus pour une émission en six tranches, plus tôt dans la journée, sans en divulguer le montant, selon un document réglementaire.

Les grandes entreprises technologiques recourent à des ventes massives de dette pour financer des plans d’expansion d’infrastructures qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars.

Les premières indications de prix pour la tranche la plus longue, à 40 ans, font état d’une prime d’environ 1,15 point de pourcentage au-dessus des Treasuries, selon Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Selon les estimations de Morgan Stanley, les géants technologiques tels que Meta, Amazon et Alphabet devraient dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année.

Amazon a accru ses investissements dans l'IA, ses dépenses d'investissement devant atteindre environ 125 milliards de dollars cette année et davantage encore l’an prochain.

Amazon a récemment conclu un accord pluriannuel de 38 milliards de dollars avec OpenAI, renforçant son activité cloud après avoir perdu du terrain face à Microsoft et Google.

(Reportage Harshita Mary Varghese, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)