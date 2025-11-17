J&J atteint un niveau record après avoir conclu un accord de 3,05 milliards de dollars pour l'achat de Halda Therapeutics

17 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Johnson & Johnson JNJ.N augmentent de 1,8 % pour atteindre un record historique de 199,51 dollars

** La société déclare qu'elle achèterait la société privée Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans les traitements ciblant les tumeurs solides et le cancer de la prostate

** Le principal médicament candidat de Halda, HLD-0915, est en phase initiale ou intermédiaire de développement pour le traitement du cancer de la prostate

** Halda apporte également plusieurs candidats antérieurs pour le traitement du cancer du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs

** J&J s'attend à ce que l'accord soit conclu dans les prochains mois

** Le courtier Citi estime que cet accord élargit l'empreinte de JNJ sur le marché des thérapies anticancéreuses orales ciblées et l 'aide à aller au-delà de l'immunologie, où il prévoit l'approbation en 2026 d'icotrokinra, son médicament oral pour le psoriasis en plaques

** En incluant les mouvements de la session, l'action a augmenté de 37,6 % depuis le début de l'année