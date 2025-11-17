 Aller au contenu principal
J&J atteint un niveau record après avoir conclu un accord de 3,05 milliards de dollars pour l'achat de Halda Therapeutics
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Johnson & Johnson JNJ.N augmentent de 1,8 % pour atteindre un record historique de 199,51 dollars

** La société déclare qu'elle achèterait la société privée Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans les traitements ciblant les tumeurs solides et le cancer de la prostate

** Le principal médicament candidat de Halda, HLD-0915, est en phase initiale ou intermédiaire de développement pour le traitement du cancer de la prostate

** Halda apporte également plusieurs candidats antérieurs pour le traitement du cancer du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs

** J&J s'attend à ce que l'accord soit conclu dans les prochains mois

** Le courtier Citi estime que cet accord élargit l'empreinte de JNJ sur le marché des thérapies anticancéreuses orales ciblées et l 'aide à aller au-delà de l'immunologie, où il prévoit l'approbation en 2026 d'icotrokinra, son médicament oral pour le psoriasis en plaques

** En incluant les mouvements de la session, l'action a augmenté de 37,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
199,580 USD NYSE +1,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

