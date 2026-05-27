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Le fabricant de moteurs de missiles X-Bow Systems franchit une étape importante dans sa production
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

X-Bow Systems a annoncé mercredi avoir obtenu la certification pour l'ensemble des opérations de production de deux systèmes de fabrication dans son usine du Texas, une étape importante dans le cadre d'une initiative soutenue par le Pentagone visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement en moteurs-fusées à propergol solide.

Le Pentagone s'efforce d'ajouter de nouveaux fournisseurs aux deux principaux fabricants de moteurs-fusées, Northrop Grumman NOC.N et L3Harris Technologies LHX.N , car la demande croissante, alimentée par les conflits en Ukraine , en Israël et en Iran , a mis en évidence la nécessité de reconstituer les stocks de missiles américains.

La société basée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a déclaré que cette étape importante de certification avait été franchie en partenariat avec le programme Rapid Energetics & Advanced Rocket Manufacturing (RE-ARM) du Laboratoire de recherche de l'armée de l'air, dans le cadre d'un contrat visant à développer et à démontrer la technologie brevetée de fabrication de propergol solide de la société.

Les deux systèmes concernés sont une installation fixe de production de propergol à l'échelle industrielle et une unité de fabrication portable et conteneurisée pouvant être rapidement déployée et reproduite sur plusieurs sites.

X-Bow, qui se prononce “cross bow”, est l'une des nombreuses start-ups qui ont vu le jour pour combler cette lacune. La société avait précédemment remporté un contrat de la Marine pour développer et tester des moteurs de fusée à propergol solide destinés au programme Standard Missile de la Marine, dans le cadre d'une série de contrats de prototypage attribués par la Marine afin d'élargir son réseau de fournisseurs de moteurs.

L'étape franchie mercredi montre que la production de l'entreprise passe du stade du développement à celui de la production à grande échelle que le Pentagone recherche de toute urgence.

“Notre objectif de production est de plusieurs millions de livres de propergol solide par an, avec la possibilité d’augmenter considérablement ce volume à mesure que nous nous développons pour répondre aux besoins nationaux”, a déclaré Jason Hundley, fondateur et directeur général de X-Bow, dans un communiqué.

“Le programme RE-ARM développe des technologies de pointe pour une fabrication rapide, abordable, flexible et évolutive de moteurs-fusées à propergol solide au service de la défense nationale”, a déclaré le Dr Javier Urzay, chef de la division Propulsion spatiale et fusée au Laboratoire de recherche de l’armée de l’air.

X-Bow bénéficie du soutien d'investisseurs tels que Lockheed Martin Ventures et Boeing BA.N .

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