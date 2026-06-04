Le fabricant de moteurs à gaz Innio lève 2,43 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de moteurs à gaz Innio a fixé mercredi le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 27 dollars par action, levant ainsi 2,43 milliards de dollars.