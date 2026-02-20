Le fabricant de jouets Funko poussé par l'investisseur Pleasant Lake à explorer des options stratégiques

Pleasant Lake Partners a révélé une participation d'environ 10% dans le fabricant de jouets Funko

FNKO.O et a déclaré que la société devrait envisager des alternatives stratégiques, y compris la possibilité d'une vente, selon un dépôt réglementaire datant de jeudi.

Le fonds spéculatif basé à New York a déclaré qu'il s'engagerait auprès du conseil d'administration et de la direction de Funko sur les moyens d'accroître la valeur actionnariale, préconisant une exploration immédiate et approfondie des alternatives pour les acquéreurs stratégiques et financiers.

Les actions de Funko, qui ont chuté de près de 75 % l'année dernière, étaient en hausse d'environ 4 % avant la mise sur le marché. Sa capitalisation boursière était d'environ 245 millions de dollars à la clôture du marché jeudi.

Funko n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société de jouets, connue pour ses objets de collection de la culture pop, y compris les figurines en vinyle et les bobbleheads, a été confrontée à la pression de la demande de jouets, , et a signalé une baisse de ses revenus au cours des deux dernières années.

Dans la déclaration, Fund 1, une société d'investissement qui fait office de membre gérant de Pleasant Lake, a déclaré posséder environ 5,5 millions d'actions de Funko.

Pleasant Lake a indiqué dans le dossier qu'elle était prête à participer au processus de vente et a rappelé ses antécédents en matière de transactions de rachat, notamment L'Occitane en 2024 et Tile Shop Holdings en décembre.