Le fabricant de frites surgelées Lamb Weston revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison d'une forte demande

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(Mise à jour des chiffres d'affaires au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au point 3, de précisions aux points 4 et 7, et d'un commentaire de la direction aux points 5 et 6)

Lamb Weston LW.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur la résilience de la demande pour ses produits à base de pommes de terre surgelés auprès des restaurants à service rapide, ses principaux clients, ce qui a fait grimper son cours de 11 % en début de séance.

La demande pour des produits de restauration à bas prix, tels que les frites, est en hausse en raison des pressions inflationnistes croissantes qui pèsent sur le budget des ménages.

Voici plus de détails:

* Lamb Weston prévoit pour l'exercice 2027 une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre faible , contre une prévision antérieure de croissance nulle à 1 %. Les analystes s'attendaient à une baisse de 1,5 %, selon les données compilées par LSEG.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les portant à 3,05–3,35 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,95 à 3,25 dollars.

* Les analystes de BNP Paribas ont qualifié cette révision à la hausse de « nouvelle encourageante », d’autant plus qu’elle intervient en ce début d’année et dans un contexte inflationniste.

* Le chiffre d’affairesnet du premier trimestre en Amérique du Nord, qui représente la majeure partie de ses revenus, a progressé de 5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,14 milliard de dollars.

* Les dirigeants de Lamb Weston ont déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que l’exposition accrue de la société aux chaînes de restauration rapide spécialisées dans le poulet, qui ont enregistré une fréquentation en hausse, avait eu un effet positif sur la composition des ventes.

* Ils prévoient également que la raréfaction de l'offre de pommes de terre, due à de mauvais rendements en Europe, entraînera une hausse des coûts des matières premières cette année, que la société s'efforce d'atténuer par des mesures tarifaires.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de son segment international a reculé de 8 %, pénalisé par la faiblesse du marché européen due à une canicule prolongée et à la sécheresse.

* Lamb Weston a indiqué qu’elle était confrontée à des pressions inflationnistes inattendues sur les coûts des intrants et du transport, et qu’elle comptait y faire face en collaborant avec ses fournisseurs et en recourant à des opérations de couverture.

* La société a dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d’affaires net et son bénéfice trimestriels.