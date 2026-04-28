Le fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet adopte une vision prudente dans le cadre d'une restructuration de sa force de vente

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* Les prévisions de bénéfices pour 2026 ont été revues à la hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, grâce aux droits de douane et à la baisse des coûts

* La refonte de la force de vente aux États-Unis a entraîné des perturbations, notamment la perte de deux grands comptes clients

* Le directeur financier Suketu Upadhyay quitte ses fonctions; Paul Stellato est nommé directeur financier par intérim pendant la recherche d'un successeur

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier, réécriture de l'ensemble du texte) par Sahil Pandey

Le fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet ZBH.N s'est montré prudent mardi, alors que les perturbations liées à la restructuration de sa force de vente aux États-Unis et des perspectives de chiffre d'affaires inchangées ont éclipsé la révision à la hausse des prévisions de bénéfices, entraînant une baisse d'environ 7 % de son action en début de séance.

La société a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le premier trimestre, grâce à l'annulation des droits de douane américains et à la baisse des coûts de restructuration par rapport à l'année précédente.

Elle a toutefois laissé inchangées ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant pour l'ensemble de l'année, entre 1% et 3%, affirmant qu'il était "encore tôt dans l'année" et que 2026 restait une période de transition.

Zimmer Biomet est en pleine transition, engagée depuis plusieurs années , vers un modèle de vente américain plus dédié et spécialisé. Selon le directeur général Ivan Tornos, cette transition a entraîné de légères perturbations au cours du trimestre, notamment la perte de deux grands comptes clients.

"Même si le premier trimestre a été solide, cette année est une année de transition", a déclaré M. Tornos, soulignant les investissements continus dans le réseau commercial américain, les changements apportés aux structures de distribution sur certains marchés internationaux et le risque lié à la mise en œuvre d’un pipeline d’innovations très chargé.

M. Tornos a noté une amélioration de la productivité dans les territoires ayant déjà effectué la transition, mais a reconnu que la croissance de l'activité liée aux prothèses de genou aux États-Unis était inférieure aux attentes et devait s'améliorer.

Zimmer Biomet a également annoncé que son directeur financier, Suketu Upadhyay, quitterait l'entreprise, et que Paul Stellato, cadre interne, serait nommé directeur financier par intérim le temps que la recherche d'un successeur soit menée.

La société prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 8,40 et 8,55 dollars par action, en hausse par rapport à sa fourchette précédente de 8,30 à 8,45 dollars.

Le directeur financier Upadhyay a déclaré que la société avait bénéficié de la suppression des droits de douane américains, qui a ajouté environ 20 cents par action au bénéfice, dont environ la moitié est attendue pour le second semestre.

Le bénéfice ajusté du premier trimestre s'est établi à 2,09 dollars par action, dépassant les estimations des analystes de 1,86 dollar, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 2,9% en croissance organique pour atteindre 2,09 milliards de dollars, un chiffre également supérieur aux attentes.