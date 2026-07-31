Le fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand prévoit un bénéfice élevé pour 2026 grâce à la hausse des prix

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Ingersoll Rand IR.N a annoncé jeudi que son bénéfice ajusté pour 2026 devrait dépasser les estimations des analystes, grâce à la hausse des prix de ses produits industriels et de ses technologies de précision.

Le fabricant de compresseurs d'air a procédé à des ajustements tarifaires afin d'atténuer l'impact de la hausse des coûts liée au conflit avec l'Iran, ainsi qu'à la politique tarifaire de l'administration américaine.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment « Technologies et services industriels », qui fabrique des compresseurs, des systèmes de vide, des soufflantes et des solutions de traitement de l'air, a progressé de 9 % pour atteindre 1,62 milliard de dollars.

* Toutefois, les commandes déclarées dans ce segment sont restées stables au deuxième trimestre en termes de croissance organique.

* L'action de la société a reculé d'environ 1 % en séance prolongée.

* Ingersoll a expliqué que la faiblesse des commandes dans ce segment, qui est le plus important en termes de chiffre d’affaires, reflétait des retards dans certaines commandes européennes importantes de soufflantes et de systèmes de vide, ainsi que « l’impact persistant de la situation au Moyen-Orient ».

* Ingersoll a dû faire face à la hausse des prix des dérivés du pétrole et des produits dérivés du pétrole, tels que les lubrifiants et les plastiques, après que le conflit en Iran a mis à rude épreuve l’approvisionnement mondial en pétrole

* La société, dont le siège se trouve à Davidson, en Caroline du Nord, a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 86 cents par action, supérieur aux estimations des analystes compilées par LSEG, qui s’établissaient à 83 cents par action.

* Elle prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action compris entre 3,45 et 3,57 dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 3,50 dollars.