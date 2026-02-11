 Aller au contenu principal
Le fabricant de boîtes Smurfit Westrock vise une augmentation de 40 % de son bénéfice de base d'ici à 2030
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de boîtes en carton Smurfit Westrock SW.N vise à augmenter son bénéfice de base annuel à 7 milliards de dollars d'ici 2030, contre un peu moins de 5 milliards de dollars l'année dernière, un objectif qui, selon lui, dépend de la maximisation du potentiel de ses activités en Amérique du Nord. Le plus grand fabricant mondial de boîtes en carton a annoncé un bénéfice de base ajusté (Ebitda) pour 2025 de 4,94 milliards de dollars, dans le bas de la fourchette de 4,9 à 5,1 milliards de dollars qui avait été révisée à la baisse en octobre en raison de la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

La société irlandaise a déclaré que la baisse de 8 % du bénéfice de base du quatrième trimestre en Amérique du Nord reflétait la réduction de la production prévue dans cette région à la fin de l'année dernière.

Elle a également déclaré avoir supprimé l'année dernière plus de 3 000 des quelque 100 000 personnes employées à la fin de 2024 et avoir dépassé les 400 millions de dollars d'économies avant impôts prévus dans le cadre de la fusion de Smurfit Kappa avec son rival américain WestRock en 2024, pour un montant de 11 milliards de dollars.

Jusqu'à présent, en 2026, Smurfit Westrock a déclaré qu'elle voyait un "environnement opérationnel généralement meilleur dans l'industrie" et prévoyait une augmentation du bénéfice de base pour l'ensemble de l'année entre 5 et 5,3 milliards de dollars.

"Nous nous concentrons sur l'exploitation du plein potentiel de l'Amérique du Nord, tout en continuant à surpasser les performances de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et de l'APAC (Asie-Pacifique) et en assurant une croissance dynamique et des marges solides en Amérique latine", a déclaré le directeur général Tony Smurfit à propos de l'objectif de 2030. L'objectif comprend l'augmentation des bénéfices sur son plus grand marché, l'Amérique du Nord, qui passeront de 3 milliards de dollars à 4,2 milliards de dollars.

Cet objectif, qui suppose une croissance du marché comprise entre 1,6 % et 2 % en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine, devrait permettre de restituer environ 5 milliards de dollars aux investisseurs au cours des cinq prochaines années par le biais d'une politique de dividendes progressive, ainsi que la capacité de procéder à des rachats d'actions supplémentaires à partir de 2027, a déclaré Smurfit Westrock.

Ses actions cotées au Royaume-Uni SWR.L étaient globalement stables à 12H00 GMT.

Smurfit a ajouté que l'entreprise avait mis fin à la plupart des contrats américains déficitaires hérités de WestRock, et changé la façon dont le personnel de vente peut cibler des affaires plus rentables. "Nous permettons à nos vendeurs de divertir nos clients, de s'assurer qu'ils peuvent leur offrir une boisson. Rien n'était autorisé avant (chez WestRock)", a-t-il déclaré aux investisseurs.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

