Le fabricant de "Battlefield" EA prévoit des réservations plus faibles pour 2026 en raison d'un ralentissement des dépenses et d'un calendrier de vacances surchargé

Le fabricant de "Battlefield" Electronic Arts EA.O a prévu pour l'exercice 2026 des réservations nettes inférieures aux estimations des analystes, lundi, alors que la faiblesse des dépenses de consommation et les prix élevés des consoles pèsent sur la demande au cours d'une saison des fêtes férocement concurrentielle.

La société basée à Redwood City, en Californie, prévoit des réservations nettes d'environ 7,85 milliards de dollars pour l'année, contre une estimation moyenne des analystes de 8,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. EA prévoit également un EBITDA ajusté annuel de 2,76 milliards de dollars, inférieur au consensus de 2,93 milliards de dollars.

Les prévisions soulignent certains des défis auxquels l'industrie du jeu vidéo est confrontée, car les joueurs resserrent leurs budgets de divertissement et s'en tiennent aux franchises familières plutôt que de dépenser pour de nouveaux titres. Les prix élevés des consoles et un calendrier de sortie surchargé ont amplifié la pression sur les éditeurs pendant la période de fin d'année, qui constitue traditionnellement un pic de ventes.

EA, connue pour ses séries à succès telles que "FIFA/EA SPORTS FC", "Madden NFL" et "Battlefield", s'appuie sur son portefeuille de jeux de sport et d'action pour compenser le ralentissement.

Ces perspectives interviennent alors qu'EA se prépare à devenir une société privée dans le cadre d'un rachat par endettement de 55 milliards de dollars dirigé par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, ainsi que par la société de capital-investissement Silver Lake et Affinity Partners. L'opération, qui devrait être conclue au cours de l'exercice 2027, serait la plus importante acquisition par emprunt de l'histoire.