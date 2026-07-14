Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML devrait faire le point sur ses capacités de production et les défis liés à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les analystes s'attendent à une nouvelle révision à la hausse des prévisions pour 2026

* Les fabricants de puces s'empressent d'augmenter leur capacité de production

* La capacité d'ASML pourrait être entièrement réservée jusqu'à fin 2027

* Le cours de l'action a progressé de 67% cette année

par Toby Sterling et Nathan Vifflin

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur d'équipements utilisés pour la fabrication de puces d'IA, publie mercredi ses résultats trimestriels dans le but de justifier sa valorisation élevée et de montrer comment l'entreprise compte faire face aux mesures américaines visant à bloquer les exportations vers la Chine.

Cette entreprise basée aux Pays-Bas est la société cotée la plus valorisée d’Europe, avec une capitalisation boursière de 610 milliards d’euros (696 milliards de dollars). Le boom de l’IA a contribué à faire grimper le cours de son action de près de 70% cette année, alors que les fabricants de puces mémoire tels que SK Hynix 000660.KS , Samsung 005930.KS et Micron

MU.O se précipitent pour augmenter leurs capacités de production.

Son principal client, TSMC 2330.TW , qui fabrique les puces NVDA.O de Nvidia, est également en pleine expansion, tandis que la reprise d’Intel INTC.O et les projets TeraFab d’Elon Musk pourraient encore renforcer la demande.

LES CONTRÔLES À L’EXPORTATION ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES

Les perspectives sont toutefois assombries par un projet de loi américain exigeant des alliés des États-Unis qu’ils s’alignent sur les contrôles à l’exportation visant à limiter la capacité de la Chine à fabriquer des puces de pointe, ASML étant explicitement mentionnée dans ce texte.

La société a nié avoir vendu à la Chine ses outils EUV les plus avancés, ce qui devrait représenter jusqu’à 20% de son chiffre d’affaires cette année grâce à des achats légaux d’outils DUV moins sophistiqués destinés à la fabrication de puces pour les secteurs automobile, industriel et électronique.

Selon les estimations de LSEG, ASML devrait afficher une hausse de 8,8% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 2,61 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires en progression de 14% à 8,8 milliards d’euros; les analystes s’attendent à une révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel de la société, désormais estimées entre 36 et 40 milliards d’euros.

“Nous nous attendons à ce qu’ASML publie des résultats supérieurs aux prévisions et relève ses prévisions”, a déclaré Mehdi Hosseini, analyste chez le courtier Susquehanna, ajoutant que l’ensemble de la capacité d’ASML jusqu’à fin 2027 pourrait déjà être réservée.

Javier Correonero, de Morningstar, a déclaré que l’objectif de chiffre d’affaires d’ASML pour 2030, fixé à au moins 44 milliards d’euros, semblait désormais trop prudent. “Il est tout à fait raisonnable de supposer que ces prévisions sont dépassées”, a-t-il déclaré. “Je prévois un chiffre d’affaires de 60 milliards d’euros en 2030.”

DES “SOLUTIONS CRÉATIVES” POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CLIENTS

ASML est le seul fabricant de systèmes de lithographie EUV, ces machines gigantesques d’une valeur de 300 millions de dollars nécessaires à la production des minuscules circuits des puces de pointe. La fabrication de chacune d’entre elles prend environ un an, ce qui constitue l’un des facteurs limitant la vitesse à laquelle l’infrastructure d’IA peut se développer.

Le directeur général Christophe Fouquet a déclaré en avril qu’ASML mettait tout en œuvre pour éviter de devenir un goulot d’étranglement du secteur , comme cela s’est produit pendant la pandémie de COVID-19.

ASML, qui vise à livrer 60 outils EUV cette année et 80 l’année prochaine, a indiqué qu’elle pourrait théoriquement en livrer jusqu’à 90 sans augmenter sa capacité physique, bien que les analystes de JPMorgan estiment qu’elle pourrait en produire jusqu’à 110.

“Au-delà de ces 90 unités, nous étudions des solutions innovantes pour aider nos clients”, a déclaré ASML dans un communiqué adressé à Reuters. Parmi les options envisagées figurent la mise à niveau des équipements plus anciens, un assemblage plus rapide des machines et une installation accélérée.

ASML affirme également s’être assuré des stocks supplémentaires de pièces dont la production prend beaucoup de temps, notamment des lentilles et des miroirs fournis par le fournisseur allemand Zeiss, ainsi que des lasers haute puissance fournis par l’entreprise allemande Trumpf.

“Nous sommes tout à fait prêts à répondre à la demande d’ASML en matière d’EUV au cours des trois prochaines années”, a déclaré Manuel Thoma, porte-parole de Trumpf.

Zeiss n’a pas souhaité s’exprimer sur ses capacités de production, bien que l’entreprise ait développé ses activités dans le domaine des optiques DUV et EUV.

ENCORE UN POTENTIEL DE HAUSSE OU ATTEINT-ON UN PLAFOND?

Certains analystes ont mis en garde contre une valorisation qui semble excessive pour ASML, le titre se négociant à 49 fois les bénéfices estimés pour 2027.

“Nous estimons qu’une grande partie du potentiel de hausse est déjà reflétée dans le cours actuel et maintenons donc notre recommandation “conserver””, a déclaré Thomas Couvreur, analyste chez KBC.

D’autres ont estimé qu’il restait une marge pour une surprise positive, car ASML a sous-performé l’indice de référence Philadelphia Semiconductor Index depuis le début de l’année.

“Des résultats solides, combinés à une nouvelle expansion des capacités, pourraient favoriser un rattrapage”, a déclaré Marc Hesselink, analyste chez ING.

(1 dollar = 0,8769 euro)