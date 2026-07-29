Le fabricant d'équipements électroniques Amphenol prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande des centres de données

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29 juillet - Le fabricant d'équipements électroniques Amphenol

APH.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, les dépenses consacrées aux centres de données dédiés à l'IA ayant stimulé la demande pour ses produits de connectivité.

L'action de la société a progressé de 5,7% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici plus de détails:

* La demande pour les connecteurs et les systèmes de capteurs d’Amphenol a bondi, les entreprises technologiques développant de manière intensive les infrastructures de centres de données nécessaires pour prendre en charge les charges de travail liées à l’IA générative.

* Le segment « Communications Solutions » de la société, qui constitue son activité principale et l’unité la plus exposée à la demande en infrastructures informatiques et en équipements réseau, a enregistré une hausse de 85% de son chiffre d’affaires , qui s’est établi à 5,38 milliards de dollars au deuxième trimestre.

* Amphenol a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour son activité CommScope, récemment acquise, à 4,6 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 4,1 milliards de dollars.

* Amphenol prévoit un chiffre d’affaires compris entre 9,3 et 9,4 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 8,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a déclaré un chiffre d’affaires de 8,76 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre des estimations de 8,23 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté s’est établi à 1,35 dollar par action, contre des estimations de 1,18 dollar par action.