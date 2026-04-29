Le fabricant d'équipements électriques Generac revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à l'augmentation du carnet de commandes des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Generac GNRC.N a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires après avoir annoncé mercredi des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande en générateurs de secours et à un carnet de commandes en hausse auprès des clients du secteur des centres de données.

L'action de la société a progressé de 12% en pré-ouverture.

Les conditions météorologiques extrêmes et les inquiétudes persistantes concernant la fiabilité du réseau ont entraîné de fréquentes coupures de courant, stimulant la demande en systèmes d'alimentation de secours chez les clients résidentiels et commerciaux.

Le directeur général Aaron Jagdfeld a déclaré que la société gagnait du terrain sur le marché en forte croissance des centres de données, qu'elle était sur le point d'obtenir l'agrément de plusieurs clients hyperscale et qu'elle augmentait son carnet de commandes auprès de clients nouveaux et existants.

En mars, Generac a annoncé qu'elle réorganisait sa structure opérationnelle en divisions Résidentielle et Commerciale & Industrielle, passant d'une organisation géographique à une structure visant à mieux refléter la demande des clients et la gestion interne.

La société table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires net de 2026 comprise entre 15% et 19%, contre une prévision antérieure de 14% à 17%, avec un impact favorable d'environ 2% lié aux devises étrangères, aux acquisitions et aux cessions.

Le chiffre d'affaires du segment résidentiel, le plus important de la société, a augmenté de 1% au cours du trimestre, tandis que celui du segment commercial et industriel a progressé d'environ 28%.

Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 1,80 $, dépassant les prévisions des analystes de 1,33 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 1,06 milliard de dollars, légèrement au-dessus des estimations de 1,05 milliard de dollars.