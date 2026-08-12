Le fabricant d'emballages Amcor dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amcor 4850.F , AMCR.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant ses résultats du quatrième trimestre , le groupe spécialisé dans l'emballage ayant réussi à répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients et à améliorer ses volumes dans des catégories telles que l'alimentation pour animaux de compagnie et les produits de beauté.

L'entreprise, dont le siège est en Suisse, s'est appuyée sur une hausse des prix, une réduction des coûts et une concentration sur ses segments clés pour préserver ses marges, alors que ses clients du secteur des biens de consommation restent prudents quant au réapprovisionnement de leurs stocks dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Voici quelques détails:

* Amcor, qui fournit des matériaux d’emballage à des entreprises telles que PepsiCo PEP.O et Procter & Gamble

PG.N , a également bénéficié de l’acquisition, l’année dernière, de Berry Global , une entreprise de taille plus modeste.

* Amcor a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 6,40 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 6,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Son bénéfice ajusté de 1,23 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin a également dépassé les estimations de 1,19 dollar par action.

* Les volumes trimestriels de son segment des emballages souples — qui contribue largement au chiffre d’affaires — ont augmenté d’environ 1 %, tandis que ceux de l’activité des emballages rigides ont reculé de 1 %, après une baisse de 4 % il y a un an.

* La société a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel avait été dopé d’environ 280 millions de dollars grâce à la répercussion sur ses clients de la hausse des coûts des matières premières.

* Amcor, qui est en train de faire passer la clôture de son exercice financier du 30 juin au 31 décembre, prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,80 et 1,90 dollar pour le semestre.

* L'action de la société, qui a progressé de près de 14 % cette année, reculait de 2 % à 46,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.