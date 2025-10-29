 Aller au contenu principal
Le fabricant d'ascenseurs Otis dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à l'augmentation des commandes de modernisation
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre mercredi, grâce à une hausse de 27% des commandes de modernisation, qui a soutenu la forte croissance de son segment de services.

Les actions de la société étaient en hausse de près de 3 % avant la cloche.

Le segment des services résistants aux tarifs a continué à voir une demande croissante pour l'entretien, la réparation et la modernisation de ses équipements existants, tels que les ascenseurs et les escaliers mécaniques, ce qui a entraîné une augmentation de 8,7 % des ventes nettes du segment par rapport à l'année précédente.

La société a également révisé son bénéfice annuel ajusté, qui devrait se situer entre 4,04 et 4,08 dollars par action, avec un point médian de 4,06 dollars. Son estimation précédente se situait entre 4 et 4,10 dollars par action, avec un point médian de 4,05 dollars.

"Un carnet de commandes bien rempli pour la modernisation et le redressement des nouveaux équipements nous permet de relever le point médian de nos prévisions de bénéfice par action", a déclaré Judy Marks, directrice générale de la société.

Les analystes de Wall Street s'attendent à un bénéfice annuel ajusté de 4,02 $, selon les données compilées par LSEG.

Sur son plus grand marché, la Chine, le segment des services enregistre également une hausse de la demande en raison du vieillissement des équipements. Dans son segment des équipements, Otis s'attend à une certaine reprise dans le pays, avec l'aide des subventions gouvernementales, à mesure que le marché immobilier chinois se redresse.

Toutefois, pour le trimestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires net du segment des équipements a diminué de 4 %, la baisse des ventes en Chine et dans les Amériques ayant compensé la croissance des marchés de l'Asie-Pacifique et de la région EMEA.

Les ventes nettes trimestrielles totales ont augmenté de 4 % pour atteindre 3,69 milliards de dollars, contre des estimations de 3,65 milliards de dollars.

La société basée à Farmington, dans le Connecticut, a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,05 $ par action, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 1 $ par action.

