 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques CATL lance une offre publique de vente d'actions à Hong Kong d'une valeur de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CATL propose de nouvelles actions H avec une décote de 3,5% à 7,0% par rapport au dernier cours de clôture

* Les fonds serviront à financer l'expansion mondiale, la transition vers le zéro carbone et la R&D

* Cette opération fait suite à la vente de 770 millions de dollars d'actions CATL par une filiale de Sinopec la semaine dernière

(Ajout de contexte et de détails supplémentaires tout au long de l'article) par Yantoultra Ngui

Contemporary Amperex Technology Co (CATL) a lancé lundi une vente d'actions d'environ 5 milliards de dollars à Hong Kong, faisant appel aux marchés moins d'un an après son introduction en bourse retentissante, alors que le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques cherche à tirer profit de cours proches de leurs plus hauts historiques.

CATL 3750.HK propose de nouvelles actions H à un prix compris entre 628,20 et 651,80 HK$, soit une décote de 3,5% à 7,0% par rapport au cours de clôture de lundi, qui s'établissait à 675,50 HK$, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

Cette levée de fonds intervient alors que CATL cherche à se procurer des capitaux tant que le cours de son action reste élevé, alors que l'entreprise se développe à l'étranger et fait face à un marché chinois des véhicules électriques extrêmement concurrentiel , où il s'avère difficile de maintenir une rentabilité durable malgré une croissance rapide des ventes.

STRATÉGIE D'EXPANSION

Les actions de CATL cotées à Hong Kong ont bondi d'environ 157% par rapport à leur prix d'introduction de 263 HK$ en mai 2025. Ses actions cotées à Shenzhen ont progressé d'environ 18,4% depuis le début de l'année, valorisant la société à environ 293,9 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La semaine dernière, une filiale de Sinopec a vendu 8,5 millions d'actions CATL cotées à Hong Kong pour environ 770 millions de dollars, profitant ainsi de la hausse. En mars, CATL a annoncé un bénéfice net pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, dépassant les estimations du marché.

CATL a levé environ 4,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, la plus importante au monde en 2025, et a déclaré que la majeure partie du produit servirait à financer une usine de batteries en Hongrie.

Le protocole d'accord publié lundi précise que le produit de la vente d'actions sera utilisé pour l'expansion de la capacité mondiale, le développement d'activités zéro carbone, la recherche et le développement, ainsi que le fonds de roulement général.

CATL, qui fournit des constructeurs automobiles tels que Tesla, BMW, Volkswagen, Xiaomi et Nio, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
79,480 EUR XETRA +0,23%
Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,28 USD Ice Europ +2,75%
Pétrole WTI
99,08 USD Ice Europ +2,45%
TESLA
378,6700 USD NASDAQ +0,63%
VOLKSWAGEN
89,600 EUR XETRA +0,45%
XIAOMI CORP RG-B
3,271 EUR Tradegate -2,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide : CA trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:52 

    Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite

  • Le drapeau national japonais flotte sur le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, trois membres dissidents
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:50 

    La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux ‌d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au ​sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite

  • Des rebelles touaregs de la coalition du Front de libération de l'Azawad (FLA) à Kidal, le 26 avril 2026 au Mali ( AFP / - )
    Mali: Kidal sous contrôle rebelle, incertitudes sur le devenir de la junte
    information fournie par AFP 28.04.2026 10:26 

    Les rebelles touareg au Mali, alliés aux groupes jihadistes, ont pris le contrôle de la ville-clef de Kidal dans le nord, après une série d'attaques d'ampleur contre des positions stratégiques de la junte, plongeant le pays dans l'incertitude sur le devenir du ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Banques centrales : en pause mais sous tension
    information fournie par Carmignac 28.04.2026 10:21 

    Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac La semaine s'annonce particulièrement dense du côté des banques centrales, avec les décisions de la Réserve fédérale, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre, mais aussi de la Banque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank