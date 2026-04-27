Le fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques CATL lance une offre publique de vente d'actions à Hong Kong d'une valeur de 5 milliards de dollars

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* CATL propose de nouvelles actions H avec une décote de 3,5% à 7,0% par rapport au dernier cours de clôture

* Les fonds serviront à financer l'expansion mondiale, la transition vers le zéro carbone et la R&D

* Cette opération fait suite à la vente de 770 millions de dollars d'actions CATL par une filiale de Sinopec la semaine dernière

(Ajout de contexte et de détails supplémentaires tout au long de l'article) par Yantoultra Ngui

Contemporary Amperex Technology Co (CATL) a lancé lundi une vente d'actions d'environ 5 milliards de dollars à Hong Kong, faisant appel aux marchés moins d'un an après son introduction en bourse retentissante, alors que le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques cherche à tirer profit de cours proches de leurs plus hauts historiques.

CATL 3750.HK propose de nouvelles actions H à un prix compris entre 628,20 et 651,80 HK$, soit une décote de 3,5% à 7,0% par rapport au cours de clôture de lundi, qui s'établissait à 675,50 HK$, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

Cette levée de fonds intervient alors que CATL cherche à se procurer des capitaux tant que le cours de son action reste élevé, alors que l'entreprise se développe à l'étranger et fait face à un marché chinois des véhicules électriques extrêmement concurrentiel , où il s'avère difficile de maintenir une rentabilité durable malgré une croissance rapide des ventes.

STRATÉGIE D'EXPANSION

Les actions de CATL cotées à Hong Kong ont bondi d'environ 157% par rapport à leur prix d'introduction de 263 HK$ en mai 2025. Ses actions cotées à Shenzhen ont progressé d'environ 18,4% depuis le début de l'année, valorisant la société à environ 293,9 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La semaine dernière, une filiale de Sinopec a vendu 8,5 millions d'actions CATL cotées à Hong Kong pour environ 770 millions de dollars, profitant ainsi de la hausse. En mars, CATL a annoncé un bénéfice net pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, dépassant les estimations du marché.

CATL a levé environ 4,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, la plus importante au monde en 2025, et a déclaré que la majeure partie du produit servirait à financer une usine de batteries en Hongrie.

Le protocole d'accord publié lundi précise que le produit de la vente d'actions sera utilisé pour l'expansion de la capacité mondiale, le développement d'activités zéro carbone, la recherche et le développement, ainsi que le fonds de roulement général.

CATL, qui fournit des constructeurs automobiles tels que Tesla, BMW, Volkswagen, Xiaomi et Nio, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.