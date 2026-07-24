Le fabricant allemand de batteries Varta dépose quatre demandes de mise en redressement judiciaire

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Le fabricant allemand de batteries Varta a déposé quatre demandes de mise en redressement judiciaire, a déclaré vendredi un porte-parole du tribunal d'instance de Stuttgart, ce qui marque un nouveau revers pour l'entreprise.

* Reuters avait rapporté jeudi que Varta prévoyait de se placer sous la protection de la loi sur l'insolvabilité après que ses actionnaires, le constructeur de voitures de sport Porsche AG et l'investisseur autrichien Michael Tojner, eurent refusé d'apporter des fonds supplémentaires à l'entreprise en difficulté

* Varta risque désormais d'être démantelée: ses principaux créanciers, dont la Deutsche Bank, ont l'intention de reprendre l'activité rentable des piles domestiques, tandis que M. Tojner a manifesté son intérêt pour la division des micro-piles

* Varta a perdu son principal client au printemps: Apple prévoit désormais de s'approvisionner en Chine pour les piles boutons rechargeables "CoinPower" destinées à ses écouteurs AirPods