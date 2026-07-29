Le fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer va céder deux de ses divisions à Apax pour 1,71 milliard de dollars

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Le fabricant allemand d’emballages pharmaceutiques Gerresheimer GXIG.DE a annoncé mercredi la cession de deux de ses divisions d’emballages en plastique, dont la filiale américaine Centor, au fonds d’investissement Apax Funds pour un montant de 1,5 milliard d’euros (1,71 milliard de dollars), dette comprise.

Cette cession fait suite à des enquêtes internes sur les pratiques comptables de Gerresheimer , qui ont retardé la publication de ses résultats financiers et entraîné son retrait de l’indice SDAX de la Deutsche Börse, dédié aux petites capitalisations, en début d’année. L’autorité allemande de régulation financière, la BaFin, a également ouvert des contrôles sur les états financiers de la société.

Ces deux divisions d’emballage ont généré un chiffre d’affaires combiné d’environ 570 millions d’euros l’année dernière et emploient environ 2 400 personnes, a indiqué Gerresheimer.

La société a lancé le processus de cession de Centor en février dans le but d’améliorer sa structure de capital. La cession inclut également la division mondiale « Primary Packaging Plastics », a précisé Gerresheimer mercredi.

“Gerresheimer utilisera les entrées de trésorerie attendues pour optimiser de manière significative sa structure de capital et de financement en réduisant sensiblement son endettement”, a déclaré la société dans un communiqué.

Dans le cadre de cette opération, Apax acquerra les 15 sites de production de Gerresheimer dédiés aux emballages plastiques primaires, répartis dans neuf pays, ainsi que le site de production américain de Centor.

Le fabricant d’emballages pharmaceutiques avait rejeté en avril une offre publique d'achat , émanant de son concurrent américain Silgan SLGN.N , choisissant de se concentrer sur la résolution de ses problèmes comptables et la vente de sa filiale américaine Centor, avait rapporté Reuters.

Gerresheimer a déclaré le mois dernier que son audit comptable interne était terminé, bien que son évaluation des éventuelles demandes de dommages-intérêts soit toujours en cours.

La cession de Centor devrait être finalisée d’ici la fin de l’exercice 2026 et celle de l’activité mondiale « Primary Packaging Plastics » au cours du premier semestre 2027.

(1 dollar = 0,8776 euro)