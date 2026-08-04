Le Dow Jones et le S&P 500 clôturent à des niveaux records grâce aux résultats liés à l'IA et aux espoirs d'accord au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Baisse des offres d'emploi aux États-Unis en juin, mais hausse des embauches

* Palantir bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Caterpillar progresse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,71 %, S&P 500 +1,79 %, Nasdaq +2,59 %

(Ajout des données sur le volume des échanges et l'ampleur du marché) par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé mardi à des niveaux records, portés par la dernière série de résultats publiés par des entreprises liées à l'intelligence artificielle, telles que Caterpillar et Palantir, qui ont apaisé les craintes concernant la demande, tandis que les cours du pétrole brut et les rendements des bons du Trésor ont baissé, portés par l'espoir d'un accord dans le conflit avec l'Iran.

Palantir Technologies PLTR.O a bondi de 29,5 % et a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis février 2024, après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

Caterpillar CAT.N , considéré comme un indicateur de référence de l’économie industrielle mondiale, a bondi de 5,6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, le développement des centres de données dédiés à l’IA ayant stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité et de construction.

La progression de Caterpillar a constitué le principal moteur de la hausse de l’indice Dow Jones Industrial Average, contribuant à hauteur d’environ 280 points à la progression de l’indice.

Les investisseurs suivent de près les résultats des entreprises liées à l’IA en cette saison des résultats, à la recherche de signes indiquant que les dépenses massives dans ce secteur seront justifiées.

LES PRIX DU PÉTROLE BAISSENT GRÂCE AUX ESPOIRS LIÉS À L'ACCORD AVEC L'IRAN

La baisse d’environ 5 % des cours du brut a également soutenu les actions, après qu’un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit se poursuivaient, tandis que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a indiqué qu’un accord avec l’Iran pour la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait être conclu dans les deux prochains jours.

La chute des cours du pétrole a également fait reculer les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre, passant de 67,2 % lors de la séance précédente à 56,9 %, selon le CME FedWatch , ce qui a contribué à un recul des rendements des bons du Trésor américain.

« Je ne perçois pas la moindre once de scepticisme chez les investisseurs, que ce soit sur le pétrole, les taux d’intérêt ou les actions », a déclaré Jack Ablin, stratège en chef des investissements et associé fondateur chez Cresset Capital Management à Chicago.

« Les résultats financiers ont certainement été favorables, et c’est une excellente nouvelle, mais je ne suis pas sûr qu’une poignée de résultats justifie de nouveaux records pour le S&P. »

LES PRINCIPAUX INDICES EN HAUSSE

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 907,47 points, soit 1,71 %, pour atteindre 54 085,88, le S&P 500 .SPX a gagné 136,02 points, soit 1,79 %, à 7 736,52 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 671,10 points, soit 2,59 %, à 26 584,99.

Le Dow a enregistré un nouveau plus haut de clôture pour la deuxième journée consécutive, après avoir atteint lundi son premier plus haut depuis le 6 juillet, tandis que le S&P 500 a atteint mardi son premier record de clôture depuis le 2 juillet.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, également considérées comme les bénéficiaires des dépenses en intelligence artificielle, ont bondi. L’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX a grimpé de 6,6 % et a progressé pour la quatrième séance consécutive après avoir chuté de 20,6 % en juillet.

Le secteur technologique du S&P 500 a gagné 4,1 %, affichant ainsi la meilleure performance parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Les résultats des entreprises pour ce trimestre se sont révélés globalement solides. Sur les 304 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre vendredi, 85,2 % ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5 %, selon les données de LSEG, tous les principaux secteurs du S&P affichant une croissance de leurs bénéfices.

L'action SpaceX SPCX.O d'Elon Musk a clôturé en hausse de 9,4 % avant la publication de ses résultats trimestriels. Après la clôture, le titre a chuté d'environ 4 % à la suite de l'annonce de son premier rapport financier depuis son introduction en bourse.

L' MCD.N de McDonald's a progressé de 1,2 % malgré la publication de résultats d' décevants, tandis que l'

PFE.N de Pfizer a gagné 1,5 % après avoir publié des résultats trimestriels encourageants . Du côté des données, les offres d’emploi ont reculé en juin, plombées par une forte baisse dans le secteur de la santé et de l’aide sociale, mais une hausse des embauches et un faible nombre de licenciements suggèrent que le marché du travail est resté stable. Ces données constituent le premier volet d’une série de rapports sur le marché du travail publiés cette semaine, qui culminera vendredi avec la publication du rapport gouvernemental sur l’emploi.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 2,84 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,89 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 138 nouveaux plus hauts et 54 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 18,89 milliards d’actions, contre une moyenne de 17,33 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.