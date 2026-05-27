Le Dow Jones clôture à un niveau record, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq restent stables alors que la vague haussière liée à l'IA marque une pause

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* GlobalFoundries recule après l'annonce de la vente de parts par Mubadala

* Les prévisions de JPMorgan concernant les dépenses pèsent sur les valeurs bancaires

* Zscaler s'effondre après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mise à jour avec clôture) par Saeed Azhar, Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

La hausse des valeurs de la santé et de la consommation a propulsé mercredi l'indice Dow Jones Industrial Average à un niveau record à la clôture, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq sont restés stables,les investisseurs marquant une pause dans la reprise du marché tirée par l'IA tout en suivant avec prudenceles pourparlers de paix au Moyen-Orient.

Les valeurs bancaires ont reculé, les actions de JPMorgan Chase JPM.N ayant chuté après que le directeur général Jamie Dimon eut averti que les dépenses de cette année pourraient dépasser d'un milliard de dollars les estimations.

La Maison Blanche a démenti les informations diffusées par la télévision d'État iranienne selon lesquelles Téhéran rétablirait la navigation dans le détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois en échange d'un retrait militaire américain et de la levée du blocus naval.

Les indices se sont néanmoins négociés à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.

Le Dow, qui a atteint des sommets à la clôture vendredi et jeudi, a été soutenu par une rotation vers les valeurs de la santé et de la consommation, telles que Procter & Gamble PG.N .

Toutefois, un recul des valeurs des semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 1,81 point, soit 0,02 %, pour terminer à 7 520,93 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 18,55 points, soit 0,08 %, à 26 676,60. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 189,08 points, soit 0,37 %, pour atteindre 50 650,76 points.

« Après une telle envolée des marchés, je ne suis pas surpris qu'il y ait une petite pause », a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital Management Group.

« Il y a beaucoup d'éléments positifs à prendre en compte en ce moment. Même si les valeurs les plus performantes sont vraiment tirées par la technologie, l'IA et les thèmes liés à l'IA, je ne négligerais pas le fait que l'ensemble du marché participe également à cette tendance. »

Parmi les sous-indices, celui des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré les plus fortes hausses.

Dans le même temps, l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY a reculé, suivant la baisse des cours du pétrole qui a atteint jusqu'à 5 %. Les actions technologiques .SPLRCT ont chuté après avoir atteint un plus haut historique mardi.

Les actions des fabricants de puces ont baissé après une forte remontée. Intel INTC.O a reculé et Marvell Technology

MRVL.O a chuté, tandis que Qualcomm .QCOM a fortement baissé après avoir enregistré des gains importants mardi.

Le géant des puces Nvidia NVDA.O s'est affaibli etl'indicePhiladelphia SE Semiconductor .SOX a reculé après avoir atteint un record mardi.

« Le leadership technologique reste difficile à ignorer, le secteur continuant de se hisser vers de nouveaux sommets tant en termes absolus que relatifs par rapport au marché dans son ensemble », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« Cela dit, des conditions de momentum de plus en plus tendues et un positionnement élevé soulèvent des questions quant à la durabilité à court terme de cette progression. »

Zscaler ZS.O a chuté après que la société de sécurité cloud a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

Parmi les autres titres en mouvement, GlobalFoundries

GFS.O a chuté après que Bloomberg News a rapporté que son actionnaire majoritaire, Mubadala Investment Company, cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Bath & Body Works BBWI.N a bondi après avoir annoncé des ventes et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux attentes, tandis qu'Abercrombie & Fitch ANF.N a progressé après avoir publié un bénéfice trimestriel solide .

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 8 000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, attendues jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.