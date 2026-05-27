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Les patrons de l'IA plus mesurés concernant l'impact sur l'emploi
information fournie par AFP 27/05/2026 à 22:22

Jensen Huang, patron de Nvidia, à Taipei le 27 mai 2026. ( AFP / I-Hwa Cheng )

Jensen Huang, patron de Nvidia, à Taipei le 27 mai 2026. ( AFP / I-Hwa Cheng )

Après avoir parlé de licenciements massifs provoqués par leur technologie, les patrons de l'intelligence artificielle (IA), confrontés à une hostilité croissante de la part de l'opinion publique, commencent à se montrer plus mesurés quant à l'impact à venir sur l'emploi.

Tant Jensen Huang, de Nvidia, que Sam Altman à OpenAI, jusqu'ici parmi les plus diserts sur l'impact massif à venir sur le marché du travail, assurent désormais qu'il était largement surestimé, et les licenciements présentés comme du fait de l'IA, dans certains cas, fallacieux.

Interrogé sur Channel News Asia, M. Huang a ainsi jugé que les patrons annonçant licencier à cause de l'IA utilisent un discours "paresseux": "l'IA vient tout juste d'arriver, comment pourrait-elle déjà détruire des emplois?".

"L'IA est devenu productive et utile il y a tout juste six mois, et ils ont commencé à licencier à cause de cette technologie il y a plus de deux ans? ça n'a aucun sens", a-t-il insisté, sans citer d'entreprise.

Le directeur général de Nvidia fait partie de ceux qui jugent que l'IA créera autant d'emplois qu'elle en détruira, entraînant un déplacement du marché du travail.

"Ils veulent juste faire les intéressants, je déteste ça. Je pense que l'on effraie les gens et c'est irresponsable".

La banque britannique Standard Chartered est la dernière en date a avoir annoncé plusieurs milliers de licenciements d'ici 2030 à mesure que l'IA remplacera ses salariés dans diverses fonctions support.

Le PDG d'OpenAI Sam Altman, à Oakland, en Californie, le 12 mai 2026. ( AFP / JOSH EDELSON )

Le PDG d'OpenAI Sam Altman, à Oakland, en Californie, le 12 mai 2026. ( AFP / JOSH EDELSON )

Lors d'une conférence à Sydney (Australie), Sam Altman a lui fait son mea culpa, assurant que l'IA ne "provoquera pas l'apocalypse annoncée par les entreprises de notre secteur", dont la sienne.

"Je m'attendais à plus d'impact sur les emplois de bureau de base que ce qu'on a pu observer. (...) C'est un aspect sur lequel mon intuition était à côté de la plaque".

Dario Amodei, son concurrent d'Anthropic, a également atténué son discours, estimant que même si 90% des emplois étaient automatisés, les 10% restants seraient largement plus productifs.

Ce dernier a été critiqué jusque par ses pairs, qui le voient comme un apôtre apocalyptique de l'IA, Jensen Huang disant ainsi être "en désaccord avec quasiment tout ce qu'il dit".

Le changement de ton intervient alors qu'OpenAI et Anthropic se rapprochent d'une entrée en Bourse, qui nécessitera dans les deux cas la large adhésion des investisseurs.

Mais le discours apocalyptique a nourri un rejet croissant, notamment aux Etats-Unis, les sondages soulignant le mécontentement que la rupture annoncée provoque.

Jusqu'ici, la plupart des institution économiques, la Banque centrale européenne parmi les dernières en date, ont pointé que l'effet de sur l'emploi restait pour l'heure limité.

IA: Intelligence artificielle

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2 commentaires

  • 27 mai 23:39

    Il est évident que dans le personnel du bureau, il va y avoir une hécatombe….Je l’ai déjà vu quand ordinateur sont arrivés en comptabilité, une personne faisait le travail de quatre personnes par rapport aux fiches Kalamazoo manuelles

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