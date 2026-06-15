Le Dow Jones atteint un niveau record grâce à l'optimisme suscité par l'accord entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les cours du pétrole reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,20 %, S&P 500 +1,75 %, Nasdaq +2,97 %

* Le secteur des semi-conducteurs surperforme nettement

* Fox recule après l'accord de 22 milliards de dollars conclu avec Roku

* L'indice de volatilité CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour des cours en début d'après-midi) par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, le Dow Jones atteignant un plus haut intrajournalier après que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a apaisé les craintes inflationnistes à mesure que les prix du pétrole brut baissaient.

Le cadre de l'accord — qui devrait être officiellement signé vendredi en Suisse — n'aborde pas des questions clés telles que le programme nucléaire de Téhéran et le conflit israélo-libanais.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont néanmoins chuté de 5 % à la suite de cette nouvelle et ont atteint leur plus bas niveau depuis mars, profitant aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles aux fluctuations des prix de l'énergie, et pénalisant les valeurs énergétiques.

Les actions technologiques, sensibles aux taux d'intérêt, ont également rebondi, les investisseurs se montrant plus enclins à prendre des paris plus risqués.

« Les marchés sont en hausse grâce à un rebond classique de soulagement. Nous avons un accord entre les États-Unis et l’Iran qui fait chuter le prix du pétrole. Cela apaise les craintes inflationnistes et incite les investisseurs à se tourner à nouveau vers des actifs risqués comme la technologie », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, à El Segundo, en Californie.

Les trois principaux indices étaient en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de hausse, se redressant après que les tensions géopolitiques et un recul des titres liés à l'IA avaient mis un frein à la progression record de Wall Street il y a plus d'une semaine.

À 14 h 22, le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 613,79 points, soit 1,20 %, à 51 816,05, le S&P 500 .SPX gagnait 130,15 points, soit 1,75 %, à 7 561,61 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 767,50 points, soit 2,97 %, à 26 656,35.

La reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient et la baisse des prix du brut pourraient donner à la Réserve fédérale américaine, qui est aux prises avec l'inflation, la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés au lieu de relever le coût de l'emprunt.

Outre l'accord avec l'Iran, un autre sujet majeur de la semaine sera la prochaine mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévue mercredi, après la première réunion de politique monétaire du président Kevin Warsh depuis qu'il a succédé à Jerome Powell le mois dernier. Cette réunion fait suite aux données d'inflation du mois de mai, qui ont montré que la hausse des coûts de l'énergie se répercutait sur les prix à la consommation.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale laisse ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais tablent sur une probabilité de 42 % d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group.

SPCX.O Au niveau des actions individuelles, le titre SpaceX a bondi de 15 % après que la société dirigée par Elon Musk a clôturé son introduction en bourse spectaculaire avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars.

Vendredi, les investisseurs avaient été soulagés par ses débuts en bourse très réussis, espérant que cette introduction historique au Nasdaq soit de bon augure pour les introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic prévues plus tard dans l'année.

Ailleurs, les compagnies aériennes figuraient parmi les plus performantes du secteur des transports, avec United Airlines

UAL.O en hausse de 4,5 %. Norwegian Cruise NCLH.N a progressé de plus de 3 %, tandis que Carnival Corp CCL.N a gagné 3 %.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, l'indice technologique du S&P 500 .SPLRCT menant la hausse avec un gain de plus de 3 %. L'indice énergétique du S&P 500 .SPNY a été le plus à la traîne, reculant de plus de 3 %.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a glissé plus tôt à 15,98 points, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Il avait atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un niveau record et a clôturé en hausse de 5,4 %, le géant des puces Nvidia NVDA.O progressant de plus de 3 %.

Parmi les autres titres en mouvement, Fox FOXA.O a chuté de 17 % après que la société a annoncé son intention d'acquérir Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars. L'action Roku a reculé de 1,4 %.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,01 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), où l'on a enregistré 441 nouveaux plus hauts et 80 nouveaux plus bas. Au Nasdaq, 3 037 actions ont progressé et 1 761 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,72 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas.