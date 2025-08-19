Le Dow Jones atteint brièvement un niveau record alors que Home Depot met l'accent sur les bénéfices de la vente au détail

Indices: Dow Jones en hausse de 0,11%, S&P 500 en baisse de 0,34%, Nasdaq chute de 1,01%

Home Depot en hausse après avoir maintenu ses prévisions annuelles

Intel bondit grâce à l'investissement de SoftBank

Palo Alto Networks prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice élevés pour l'exercice 2026

(Mise à jour avec les prix de fin de matinée, ajout d'un commentaire d'analyste) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Le Dow Jones a brièvement atteint un record mardi, aidé par une hausse des actions de Home Depot après que le distributeur a maintenu ses prévisions annuelles intactes, tandis que la prudence a dominé l'humeur générale avant une conférence de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Le Nasdaq a chuté de plus de 1% pour atteindre son niveau le plus bas depuis une semaine, alors que les géants Nvidia

NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont perdu 2,1% et 1,4%, après avoir progressé pendant la plus grande partie de l'année.

Home Depot HD.N a augmenté de 4,6 % bien qu'il ait manqué les estimations de résultats trimestriels , tandis que la chaîne de magasins de bricolage rivale Lowe's LOW.N a gagné 1,9 %.

Les bénéfices de Lowe's et des grandes surfaces Walmart

WMT.N et Target TGT.N plus tard dans la semaine sont maintenant au centre de l'attention des investisseurs qui attendent d'en savoir plus sur la santé du consommateur américain.

"Les consommateurs ne dépensent pas encore à plein régime, ils sont un peu prudents", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"Ils attendent de voir les résultats de l'impact des tarifs douaniers sur les ventes des fêtes de fin d'année dans quelques mois

Sur le plan politique, les remarques de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, sont attendues plus tard dans la journée.

Michelle Bowman, qui est pressentie pour occuper le poste le plus élevé de la banque centrale à la fin du mandat du président Jerome Powell l'année prochaine, a exprimé son soutien à au moins trois réductions des taux d'intérêt cette année, conformément aux appels du président Donald Trump en faveur d'une baisse des coûts d'emprunt.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent un total de deux baisses de taux cette année d'une valeur de 25 points de base chacune, la première étant attendue en septembre, selon les données compilées par LSEG.

A 11:42 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 47,86 points, ou 0,11%, à 44 959,68, le S&P 500

.SPX a perdu 21,89 points, ou 0,34%, à 6 427,26 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 216,62 points, ou 1,01%, à 21 413,16.

Sept des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement progressé. L'immobilier .SPLRCR a pris la tête avec une hausse de 1,2%, aidé par des données sur le logement meilleures que prévu .

En revanche, les secteurs de la technologie .SPLRCT et des services de communication .SPLRCL ont perdu plus de 1,2% chacun.

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi depuis les creux d'avril, lorsque l'incertitude commerciale a bloqué les marchés mondiaux, et ont repris de la vigueur grâce aux bons résultats des entreprises et aux attentes de réduction des taux.

L'événement clé de cette semaine est le symposium annuel de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, du 21 au 23 août, où les commentaires de Powell seront scrutés à la loupe pour tout indice sur les perspectives de la banque centrale sur l'économie et la politique monétaire.

Intel INTC.O a bondi de 7,4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis février après que le fabricant de puces ait reçu une injection de capital de 2 milliards de dollars de la part du groupe japonais SoftBank 9984.T .

Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 4,2 % après que l'entreprise de cybersécurité ait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieurs aux estimations.

Medtronic MDT.N a perdu 3,8 %. La société a déclaré qu'elle ajouterait deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration après qu'Elliott Investment Management a pris une participation importante dans le fabricant d'appareils médicaux.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,31 à 1 sur le NYSE. Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression dans un rapport de 1,51 à 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux sommets et 46 nouveaux creux.