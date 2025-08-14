Le dollar se renforce après la hausse plus importante que prévu des prix à la production

(AOF) - La parité euro/dollar a beaucoup évolué ce jeudi avec un plus haut à 1,1720 dollar et un plus bas à 1,1638 dollar (-0,57 %) vers 16h. Le repli de la monnaie unique est dû au renforcement du dollar après la publication de l’indice des prix à la production américain du mois de juillet. Cet indicateur, qui est une composante de l’inflation, a progressé nettement plus que prévu faisant craindre des pressions inflationnistes. Si tel était le cas, la Réserve fédérale des États-Unis serait probablement moins encline à débuter une série de baisses de ses taux directeurs.

Dans le détail, aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en juillet en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,4% en juin. Il s'agit de la plus forte hausse sur 12 mois depuis sa progression de 3,4% en février 2025.

En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,9%, contre 0,2% attendu et après avoir été stable en juin.

En outre, en version core, les prix à la production sont en hausse de 0,9%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,7%, contre 2,9% attendus en rythme annuel.

Suite à la publication de ces données, peu avant 17h, le dollar progresse de 0,35% à 0,8573 euro.