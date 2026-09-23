Le dollar remonte vers un sommet de deux mois

(Zonebourse.com) - Le billet vert a repris la main cette semaine, porté par les anticipations de resserrement monétaire et une géopolitique dense. Le yen et le franc suisse ont livré des signaux divergents sur l'appétit pour le risque.

Le dollar a atteint mercredi son plus haut niveau en près de deux mois, propulsant l'indice DXY à 100,61, soit un pic depuis la fin juillet. La rhétorique restrictive des grandes banques centrales s'est imposée comme le narratif dominant. Les anticipations de nouveaux relèvements de taux à court terme ont alimenté la demande pour le billet vert, reléguant au second plan les autres facteurs de marché. L'EUR/USD a cédé -0,2% à 1,1448, touchant en séance son plus bas depuis fin juillet, tandis que le GBP/USD reculait de -0,3% à 1,3343.

Le yen a subi la pression la plus marquée de la semaine, avec un USD/JPY en hausse de 0,9% à 157,46. La fermeture des marchés japonais en début de semaine a amplifié les mouvements, la liquidité réduite exacerbant la faiblesse de la devise nippone. Les investisseurs sont restés attentifs à tout signe d'intervention de Tokyo, sans que celle-ci ne se matérialise. Le yen a ainsi enchaîné une cinquième baisse en six séances, dans un contexte où la Banque du Japon maintient un écart de politique monétaire significatif avec la Fed.

La géopolitique a introduit une volatilité notable en milieu de semaine, sans inverser la tendance de fond. L'offre de l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz sous conditions a provoqué mardi un repli des cours pétroliers et un bref fléchissement du dollar. La devise américaine a temporairement cédé du terrain face à l'euro et à la livre, avant de reprendre sa progression mercredi. Ce rebond illustre la hiérarchie des drivers : les perspectives de taux priment sur les signaux géopolitiques à court terme.

Le franc suisse s'est distingué comme valeur refuge, l'EUR/CHF reculant de -0,7% à 0,9396, la variation la plus ample du tableau. Ce mouvement traduit une demande persistante pour le CHF dans un environnement où les tensions géopolitiques (conflit prolongé au Moyen-Orient, Assemblée générale de l'ONU, sommet Trump-Xi attendu à Washington) entretiennent une prime d'incertitude.

A surveiller :

mercredi 23 septembre, 16h05 : Discours de Michael Barr (Fed)

jeudi 24 septembre, 10h10 : Discours de John Williams (Fed)

jeudi 24 septembre, 14h00 : Discours de Thomas Barkin (Fed)

jeudi 24 septembre, 14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

jeudi 24 septembre, 14h50 : Discours de Beth Hammack (Fed)

vendredi 25 septembre, 11h15 : Discours de John Williams (Fed)

vendredi 25 septembre, 14h30 : Commandes de biens durables (Etats-Unis)

vendredi 25 septembre, 20h00 : Discours de Beth Hammack (Fed)

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