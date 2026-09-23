Plus de 84.000 chiens et chats à l'abandon refusés par des structures saturées

Plus de 84.000 chiens et chats ont été refusés l'année dernière, faute de places, par 880 structures qui ont accueilli quelque 391.000 animaux ( AFP / Fred TANNEAU )

Plus de 84.000 chiens et chats ont été refusés l'année dernière, faute de places, par 880 structures qui ont accueilli quelque 391.000 animaux, selon une étude de la SPA et la Fondation Affinity présentée mercredi à Paris.

"L’accueil des animaux abandonnés en France repose quasi intégralement sur le secteur associatif" et les structures manquent de moyens pour soigner et stériliser, de places, de bénévoles, de candidats à l'adoption et de soutien des pouvoirs publics, alerte cette étude intitulée pour cette deuxième édition "Les animaux abandonnés et ceux qui les recueillent".

En 2025, les structures d'accueil "ont été contraintes de refuser plus de 45.000 chats et près de 39.000 chiens faute de places disponibles", détaille l'étude basée sur les réponses de 880 refuges, associations et familles d'accueil parmi plus de 3.000 structures interrogées dans la prise en charge des chats et chiens.

Le devenir de ces animaux reste "vraiment impossible à savoir", estime la SPA. "Il se peut qu'une partie reste avec leur propriétaire, qu'une partie soit cédée dans des conditions dégradées au premier venu. Il se peut qu'une partie des animaux soient lâchement abandonnés dans la nature pour peut-être y mourir", ou qu'ils soient pris en charge par une autre structure.

Concernant les animaux recueillis, il s'agit principalement de 280.000 chats représentant 72% des prises en charge ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Concernant les animaux recueillis, il s'agit principalement de 280.000 chats représentant 72% des prises en charge. La raison ? L'errance et le défaut de stérilisation qui saturent les structures : "Un chat sur deux accueilli est un chaton de moins de six mois", précise l'étude.

La solution consiste surtout à stériliser et identifier les chats. Ceux qui sont errants peuvent ensuite être adoptés ou relâchés sur le site de leur capture en devenant des "chats libres", un statut qui les protège.

Quant aux 111.000 chiens pris en charge, ce sont en majorité des adultes et ils proviennent le plus souvent d'abandon direct de leur propriétaire. L'étude révèle une sur-représentation des molosses (23%) comme les Rottweiler ou les American Bully, et des malinois (19%). L'éducation parfois négligée, les préjugés et les contraintes réglementaires rendent leur adoption plus difficile que d'autres chiens.

Ces chats et chiens - abandonnés en raison de changements de vie (déménagement, divorce...), du comportement de l'animal ou des portées non désirées - passent en moyenne six mois dans ces structures avant d'être adoptés mais certains y restent presque toute leur vie.