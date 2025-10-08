Le dollar néo-zélandais recule : la RBNZ surprend par l'ampleur de sa baisse de taux

(AOF) - La devise de la Nouvelle-Zélande perd 0,74%, à 0,5758 dollar, à la suite de la décision de Banque centrale du pays d'assouplir sa politique monétaire dans des proportions plus importantes qu'attendu. La Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande (RBNZ) a abaissé son principal taux directeur (Official Cash Rate) de 50 points de base à 2,5%. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle restait ouverte à de nouvelles réductions du taux directeur " si cela s’avérait nécessaire pour que l'inflation se stabilise durablement autour de l'objectif de 2 % à moyen terme. "

Du fait des capacités inutilisées dans l'économie, la RBNZ s'attend à ce que l'inflation atteigne cet objectif au premier semestre 2026. Elle souligne par ailleurs que l'activité économique a été faible jusqu'au milieu de l'année 2025.

" Cela reflète en partie les contraintes nationales pesant sur l'offre de biens et de services dans certains secteurs, ainsi que l'incertitude qui règne au niveau mondial en matière de politique économique, " détaille l'institution financière. " La consommation des ménages se redresse, en partie grâce à la baisse des taux d'intérêt, et la hausse des prix des matières premières continue de soutenir le secteur primaire. Les prix de l'immobilier sont stables et les investissements résidentiels et commerciaux restent faibles. "

MUFG souligne que la RBNZ a été la banque centrale du G10 la plus agressive en matière de baisse des taux.