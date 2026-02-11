 Aller au contenu principal
Le dollar et les rendements augmentent, les actions américaines sont peu modifiées après que les données sur l'emploi américain ont dépassé les attentes
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:49

Le dollar et les
rendements du Trésor ont augmenté, tandis que les actions
américaines ont abandonné leurs gains initiaux pour s'échanger
presque sans changement mercredi après que les données aient
montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois
 que prévu en janvier, ce qui pourrait rendre plus
difficile pour la Réserve fédérale de continuer à réduire les
taux cette année.
    Les données du département du travail ont montré que 130 000
travailleurs ont été ajoutés à la masse salariale non agricole
en janvier, bien au-delà des prévisions d'une augmentation de 70
000, alors que les chiffres de novembre et de décembre ont été
légèrement révisés à la baisse. 
    Le taux de chômage a baissé à 4,3 %, contre 4,4 % en
décembre, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %.
    "Le rapport sur l'emploi de janvier a été un véritable coup
de tonnerre avec des améliorations sur tous les plans", a
déclaré Eric Merlis, co-responsable des marchés mondiaux chez
Citizens à Boston, dans un courriel.
    "Un taux de chômage plus bas sans accélération significative
des salaires est exactement ce que la Fed veut voir, et cela
devrait renforcer les arguments en faveur d'un maintien des taux
en mars." 
    Les attentes du marché pour une réduction des taux
directeurs de la Fed d'au moins 25 points de base lors de la
réunion de mars de la banque centrale avaient augmenté jusqu'à
environ 20 % avant les données sur l'emploi, et sont revenues à
environ 6 % après le rapport, selon l'outil FedWatch de CME.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 53,20 points,
soit 0,11%, à 50 134,94, le S&P 500  .SPX  a progressé de 0,70
point, soit 0,01%, à 6 942,51 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 81,23 points, soit 0,35%, à 23 021,24.
    Les valeurs financières  .SPSY  ont été parmi les secteurs
qui ont mené les baisses dans le S&P 500. 
    En Europe, les échanges ont été dominés par les craintes de
perturbations liées à l'intelligence artificielle, qui ont cette
fois entraîné une baisse des actions des gestionnaires d'actifs,
après avoir touché les secteurs de l'assurance et des logiciels
au cours de la semaine dernière. L'indice de référence européen
STOXX 600  .STOXX  a atteint un niveau record et était en hausse
de 0,34%.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 1,76 points, soit 0,17%, pour atteindre 1 056,48.
    L'indice dollar   =USD , qui mesure le billet vert
contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a progressé
de 0,11% à 97,02, l'euro  EUR=  étant en baisse de 0,31% à
1,1857 dollar.
    Cependant, face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est
affaibli de 0,59% à 153,47. Le yen s'est redressé au cours des
derniers jours, marquant un changement potentiel dans l'esprit
des investisseurs depuis la victoire écrasante de la Première
ministre japonaise Sanae Takaichi lors des élections de
dimanche.
    Dans les autres devises, le dollar australien a atteint son
plus haut niveau depuis trois ans après que le gouverneur
adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a
déclaré que l'inflation était trop élevée et que les
responsables politiques s'engageaient à faire tout ce qui était
nécessaire pour la juguler. Le dollar australien  AUD=  s'est
renforcé de 0,52% par rapport au billet vert à 0,7111 $.
    Le rendement  des bons du Trésor américain à 10 ans
 US10YT=TWEB  a augmenté de 3,5 points de base à 4,18% après
avoir atteint un sommet de 4,206%.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 1,77% à 65,09 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 69,91 dollars le
baril, en hausse de 1,63% sur la journée. L'or au comptant
 XAU=  a augmenté de 0,68% à 5 057,04 dollars l'once.

