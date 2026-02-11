Le dollar et les rendements augmentent, les actions américaines sont peu modifiées après que les données sur l'emploi américain ont dépassé les attentes

Le dollar et les rendements du Trésor ont augmenté, tandis que les actions américaines ont abandonné leurs gains initiaux pour s'échanger presque sans changement mercredi après que les données aient montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en janvier, ce qui pourrait rendre plus difficile pour la Réserve fédérale de continuer à réduire les taux cette année. Les données du département du travail ont montré que 130 000 travailleurs ont été ajoutés à la masse salariale non agricole en janvier, bien au-delà des prévisions d'une augmentation de 70 000, alors que les chiffres de novembre et de décembre ont été légèrement révisés à la baisse. Le taux de chômage a baissé à 4,3 %, contre 4,4 % en décembre, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %. "Le rapport sur l'emploi de janvier a été un véritable coup de tonnerre avec des améliorations sur tous les plans", a déclaré Eric Merlis, co-responsable des marchés mondiaux chez Citizens à Boston, dans un courriel. "Un taux de chômage plus bas sans accélération significative des salaires est exactement ce que la Fed veut voir, et cela devrait renforcer les arguments en faveur d'un maintien des taux en mars." Les attentes du marché pour une réduction des taux directeurs de la Fed d'au moins 25 points de base lors de la réunion de mars de la banque centrale avaient augmenté jusqu'à environ 20 % avant les données sur l'emploi, et sont revenues à environ 6 % après le rapport, selon l'outil FedWatch de CME. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 53,20 points, soit 0,11%, à 50 134,94, le S&P 500 .SPX a progressé de 0,70 point, soit 0,01%, à 6 942,51 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 81,23 points, soit 0,35%, à 23 021,24. Les valeurs financières .SPSY ont été parmi les secteurs qui ont mené les baisses dans le S&P 500. En Europe, les échanges ont été dominés par les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle, qui ont cette fois entraîné une baisse des actions des gestionnaires d'actifs, après avoir touché les secteurs de l'assurance et des logiciels au cours de la semaine dernière. L'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX a atteint un niveau record et était en hausse de 0,34%. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 1,76 points, soit 0,17%, pour atteindre 1 056,48. L'indice dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a progressé de 0,11% à 97,02, l'euro EUR= étant en baisse de 0,31% à 1,1857 dollar. Cependant, face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,59% à 153,47. Le yen s'est redressé au cours des derniers jours, marquant un changement potentiel dans l'esprit des investisseurs depuis la victoire écrasante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi lors des élections de dimanche. Dans les autres devises, le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis trois ans après que le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a déclaré que l'inflation était trop élevée et que les responsables politiques s'engageaient à faire tout ce qui était nécessaire pour la juguler. Le dollar australien AUD= s'est renforcé de 0,52% par rapport au billet vert à 0,7111 $. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a augmenté de 3,5 points de base à 4,18% après avoir atteint un sommet de 4,206%. Le brut américain CLc1 a augmenté de 1,77% à 65,09 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 69,91 dollars le baril, en hausse de 1,63% sur la journée. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,68% à 5 057,04 dollars l'once.