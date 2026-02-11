Paris: un homme armé d'un couteau menace un chauffeur de bus, la police le blesse grièvement

Des policiers postés à une gare routière parisienne le 11 février 2026 après qu'un homme armé d'un couteau a menacé un chauffeur de bus ( AFP / Thomas SAMSON )

Un homme armé d'un couteau qui menaçait un chauffeur de bus dans le XIIIe arrondissement de Paris a été grièvement blessé mercredi en fin d'après-midi par des tirs de policiers appelés en intervention pour le maîtriser.

Le pronostic vital de l'agresseur, qui a été transporté à l'hôpital, est engagé, a annoncé la préfecture de police (PP) dans un communiqué, après qu'une source proche du dossier avait dit dans un premier temps qu'il ne l'était pas.

Les faits se sont déroulés peu avant 17H00. Un homme est monté à bord d'un bus de la RATP à hauteur de l'arrêt Gobelins et a commencé à importuner les passagers, a relaté la PP.

Devant l'agressivité de cet homme, des passagers sont descendus du bus, le conducteur se protégeant derrière la vitre anti-agression, a ajouté la préfecture.

Un passager a tenté de maîtriser l'agresseur qui s'est alors saisi "d'au moins un couteau dans son sac" et l'a poursuivi sur le trottoir.

- Trottinette jetée -

A ce moment, "un équipage de la police est intervenu" mais, "face au comportement menaçant de l'individu toujours porteur d'un couteau, un policier a fait usage d’un pistolet à impulsion électrique, sans effet".

"Son collègue a fait alors usage de son arme administrative pour neutraliser l'individu, l'atteignant à l'abdomen", a ajouté la PP.

Aucune personne n'a été blessée par l'agresseur, ni aucun policier, a assuré la préfecture de police.

Sur une vidéo filmée depuis l'intérieur d'un autre bus à l'arrêt et consultée par l'AFP, on voit l'agresseur sur le trottoir un couteau à la main.

Il jette une trottinette puis un policier armé d'un pistolet à impulsion électrique lui tire dessus, sans que cela n'arrête l'homme. Cette vidéo s'interrompt à cet instant-là et ne montre pas l'usage par un second policier de son arme de service.

Sur une deuxième vidéo filmée depuis le même bus, on voit l'homme s'emparer d'un deuxième couteau et courir vers les policiers. On entend trois détonations.

L'homme, visiblement agité, est vêtu d'un pantalon rouge, d'un haut également rouge et d'un gilet matelassé sans manche noir.

Peu après les faits, une dizaine de véhicules de police étaient présents sur place, a constaté une journaliste de l'AFP, et les lieux bouclés par de la rubalise, des militaires de Sentinelle et des policiers empêchant les badauds d'approcher.

Quatre véhicules de pompiers et une ambulance ont été dépêchés pour prodiguer les premiers soins à l'agresseur avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière.

Fin décembre, deux attaques avaient eu lieu dans le métro parisien, à chaque fois sur la ligne 3.

La première fois, trois femmes avaient été légèrement blessés au couteau par un homme de 25 ans. Quelques jours plus tard, un autre homme avait été interpellé après avoir attaqué des usagers avec un marteau.