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Le dollar devrait s'affaiblir à long terme en raison de la dynamique budgétaire américaine, déclare un responsable de JPMorgan Asset Management
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le dollar devrait s'affaiblir à long terme en raison des inquiétudes liées au niveau élevé de la dette américaine, a déclaré jeudi le directeur général de JPMorgan Asset Management pour la région EMEA.

Le dollar, première monnaie de réserve mondiale, s'est apprécié d'environ 1,8 % depuis le début de la guerre en Iran fin février, grâce à son statut de valeur refuge =USD .

« L'hégémonie du Trésor américain est toujours bien vivante... mais nous examinons l'équilibre budgétaire, la balance commerciale et la capacité à rembourser cette dette », a déclaré Patrick Thomson, directeur général EMEA de JPMorgan Asset Management, lors d'une table ronde à une conférence de l'ICMA à Londres.

« Certains affirment qu’à long terme, le dollar américain va s’affaiblir. La dynamique de la situation budgétaire aux États-Unis engendre un niveau d’endettement qui n’est pas viable à long terme », a déclaré M. Thomson.

L'Europe pourrait constituer un refuge pour les actifs sûrs, a-t-il ajouté.

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