Le dollar dans le vert après l'enquête ADP
information fournie par AOF 04/09/2025 à 17:33

(AOF) - Le dollar progresse de 0,24% à 0,8595 euro. Le rapport ADP sur l'emploi américain a fait ressortir des créations de postes inférieures aux attentes en août : à 53000 emplois en août 106000 en juillet, selon l'enquête ADP et un consensus de 73000. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres officiels de l'emploi américain au titre du mois d'août. 75 000 créations de postes sont attendues et le taux de chômage devrait progresser à 4,3%.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris minée par le retour du risque politique
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:32 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain
    information fournie par Reuters 04.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite

  • (De la gauche vers la droite) Le président du groupe Socialiste et Apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti Socialiste (PS), Olivier Faure, le président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat, Patrick Kanner, et la députée européenne du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, Nora Mebarek, posent à leur arrivée à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le Parti socialiste se place un peu plus au centre du jeu de l'après-Bayrou
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:22 

    Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail" ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Arkéa: bons résultats au premier semestre, incertitude pour l'avenir
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 18:21 

    Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir. La banque, dont ... Lire la suite

