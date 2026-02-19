Le distributeur de voitures d'occasion Carvana voit ses actions chuter en raison de l'augmentation des coûts de remise en état des véhicules

Lesactions de Carvana

CVNA.O ont fortement chuté dans les échanges de pré-marché jeudi après que le distributeur de véhicules d'occasion en ligne ait publié un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, sous la pression de coûts plus élevés que prévu.

Les actions du distributeur de véhicules d'occasion uniquement en ligne étaient en baisse de 11 % àenviron 320 $dans les échanges avant bourse.

Les pressions liées à l'accessibilité financière aux États-Unis ont forcé certainsacheteurs à reporter l'achat de nouveaux véhicules, à se rabattre sur des modèles plus bas ou à opter pour des véhicules d'occasion.

Si la demande de véhicules d'occasion s'est maintenue, les détaillants automobiles doivent faire face aux effets des tarifs douaniers et de l'inflation, qui ont entraîné une hausse des coûts de remise en état et une forte dépréciation.

Au moins quatre maisons de courtage, dont J.P. Morgan et RBC Capital Markets, ont réduit leurs objectifs de prix sur l'action après l'annonce des résultats après les heures de marché mercredi.

Carvana a déclaré que les coûts ont été comprimés par des dépenses plus importantes que prévu liées à l'inspection, à la réparation et à l'entretien des véhicules sur plusieurs sites de production au cours du trimestre. L'augmentation des taux de dépréciation au détail a ajouté une pression supplémentaire sur une base unitaire, a ajouté la société.

Ces résultats décevants interviennent quelques mois seulement après que le distributeur, connu pour ses immenses distributeurs automatiques de véhicules, a franchi le cap de 2025 en rejoignant l'indice de référence de Wall Street, le S&P 500, après avoir écarté les allégations des vendeurs à découvert.

Jeff Lick , analyste chez Stephens,a qualifié la chute de l'action d'opportunité potentielle pour les investisseurs, ajoutant que même des déceptions modestes pouvaient déclencher des réactions brutales sur des actions à forte valeur ajoutée telles que Carvana.

L'action est depuis longtemps l'une des préférées des investisseurs particuliers, alimentant plusieurs hausses d'actions "mèmes" ces dernières années, qui ont à plusieurs reprises pris au dépourvu les fonds spéculatifs détenant des positions baissières sur l'entreprise.

Mercredi, la société a rejeté les nouvelles allégations du vendeur à découvert Gotham City Research selon lesquelles elle aurait surestimé ses bénéfices 2023-2024 de plus d'un milliard de dollars.

Les positions courtes sur Carvana restent élevées maisont légèrement diminué depuis le début de l'année, avec environ 14,84 millions d'actions vendues à découvert, ce qui représente environ 10,7 % du flottant de la société au 17février, selon la société d'analyse de données Ortex.