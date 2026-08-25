Le distributeur de vêtements Citi Trends en baisse après une perte trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** L'action du distributeur de vêtements et d'accessoires Citi Trends CTRN.O a reculé d'environ 5% à 70,72 dollars en début de séance

** La société affiche une perte nette de 0,9 million de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 3,8 millions de dollars l'année dernière, pénalisée par la pression sur les coûts liée à la hausse des frais de carburant

** Toutefois, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé d'environ 11% en glissement annuel, à 211,6 millions de dollars

** La société revoit légèrement à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires comparable pour l’exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 9% et 11%, contre une hausse précédemment estimée entre 8% et 10%

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse d'environ 79% depuis le début de l'année