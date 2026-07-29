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Le distributeur de pièces automobiles O'Reilly revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une demande soutenue de pièces de rechange
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

O'Reilly Automotive ORLY.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur une demande soutenue de pièces de rechange alors que les clients continuent d'entretenir leurs véhicules vieillissants.

Le secteur des pièces détachées automobiles a bénéficié du vieillissement du parc automobile américain, les consommateurs préférant investir dans les réparations et l'entretien plutôt que de remplacer leurs véhicules, dans un contexte de hausse des coûts d'emprunt et des prix des véhicules.

* La société prévoit désormais un bénéfice pour 2026 compris entre 3,20 et 3,30 dollars par action, contre une estimation précédente de 3,15 à 3,25 dollars par action.

* Le point médian de cette fourchette est légèrement inférieur à l’estimation des analystes, qui tablent sur un bénéfice de 3,26 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* O'Reilly a annoncé un bénéfice de 86 cents par action pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 78 cents enregistrés un an auparavant et conforme aux attentes des analystes.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 8% pour atteindre 4,89 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 4,86 milliards de dollars.

* L'action de la société a reculé d'environ 3% en séance prolongée.

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