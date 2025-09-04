 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le distributeur de chaussures Caleres s'effondre après un manque de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Caleres CAL.N chutent de 25% à 11,24 $ avant le marché

** Le bénéfice ajusté par action du deuxième trimestre chute de 59% à 35 cents, manquant les estimations des analystes de 56 cents, selon les données compilées par LSEG

** "Nous avons subi des vents contraires en raison de l'incertitude du marché" - directrice générale Jay Schmidt

** La société continue de suspendre ses prévisions annuelles depuis les résultats du premier trimestre en mai

** S'attend à une pression continue sur la marge brute de son portefeuille de marques pendant le reste de l'année en raison des tarifs

** À la dernière clôture, l'action CAL a baissé de ~35% depuis le début de l'année

