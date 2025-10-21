Les Etats-Unis mettent une pression maximale sur le Hamas, Vance attendu en Israël

Un garçon palestinien déplacé porte une boîte de fournitures d'urgence fournies par le Programme alimentaire mondial (PAM) après l'avoir reçue d'un point de distribution d'aide au camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza, le 19 octobre 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Le président américain Donald Trump a averti le Hamas qu'il serait "éradiqué" s'il ne respecte pas l'accord conclu avec Israël, alors que le vice-président JD Vance doit se rendre mardi en Israël pour renforcer le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza après des violences meurtrières.

"Nous avons passé un accord avec le Hamas selon lequel ils vont bien se tenir et si ce n'est pas le cas, nous allons les éradiquer, si nécessaire", a déclaré lundi le président américain à des journalistes, disant vouloir donner encore "une petite chance" à la poursuite de sa feuille de route pour faire taire les armes à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participe à une cérémonie commémorative nationale pour les soldats tombés lors de la guerre de Gazaau cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem le 16 octobre 2025 ( POOL / Alex KOLOMOISKY )

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, a assuré que le mouvement islamiste palestinien reste engagé dans l'accord de cessez-le-feu, mais a plaidé des "difficultés à extraire les corps" des otages israéliens. "Nous travaillons dur pour y parvenir", a-t-il affirmé mardi matin sur la chaîne égyptienne Al-Qahera News.

"L'accord pour Gaza tiendra, car nous le voulons et que notre volonté de le respecter est forte", a-t-il insisté, alors qu'Israël a rappelé mardi qu'elle exigeait le retour de toutes les dépouilles d'otages.

"Nous ne ferons aucune concession à ce sujet et ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que tous les otages décédés, sans exception, nous soient rendus", a réaffirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur X.

Des Palestiniens déplacés se rassemblent autour d'un camion pour recevoir de l'aide arrivée à Gaza dans la matinée au camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 20 octobre 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Il doit rencontrer dans la journée le vice-président américain JD Vance après s'être entretenu lundi avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

"Nous discuterons de deux choses (...). Les défis de sécurité auxquels nous faisons face et les opportunités diplomatiques qui s'offrent à nous. Nous surmonterons les défis et saisirons les opportunités", a affirmé M. Netanyahu, sans préciser quand il doit rencontrer le N°2 de son allié américain.

- 13e dépouille -

L'administration Trump intensifie ses efforts diplomatiques après les violences de dimanche dans le territoire palestinien, les plus importantes depuis l'entrée en vigueur le 10 octobre d'un accord de cessez-le-feu, qui a permis la libération des 20 otages vivants du 7-Octobre encore détenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens.

Le Hamas devait aussi rendre d'ici le 13 octobre les 28 corps d'otages encore retenus à Gaza, mais affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps. Il a remis lundi à la Croix-Rouge une 13e dépouille, que le gouvernement a ensuite identifié comme celle de Tal Haïmi.

L'accord, parrainé par Donald Trump, prévoit aussi l'entrée massive d'aide à Gaza, et à terme la fin définitive de la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Lundi, la Défense civile, services de secours qui opèrent sous l'autorité du Hamas, a fait état de quatre Gazaouis tués par des tirs israéliens à l'est de Gaza-Ville, où l'armée israélienne a dit avoir ciblé des assaillants qui s'approchaient de la ligne de repli des troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, convenue dans le cadre du cessez-le-feu.

La veille, elle avait fait état d'au moins 45 Palestiniens tués dans les frappes israéliennes, dont des civils et un journaliste.

"Je ne comprends pas pourquoi, malgré le cessez-le-feu à Gaza, la guerre a repris", s'est indigné lundi un déplacé, Imad Nahed Issa, dans le camp de Nousseirat, où des proches pleuraient des victimes des frappes.

- "153 tonnes de bombes" -

L'armée israélienne, qui a affirmé avoir riposté à des attaques du Hamas, démenties par le mouvement islamiste, a annoncé la mort au combat de deux soldats dimanche à Rafah, dans le sud de Gaza. L'armée a largué dimanche après ces décès "153 tonnes de bombes" sur Gaza, a affirmé M. Netanyahu.

Une délégation du Hamas était de son côté au Caire lundi pour discuter avec les médiateurs égyptiens et qataris du cessez-le-feu et d'un prochain dialogue interpalestinien.

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants ainsi que la poursuite du retrait israélien de Gaza. Il exclut tout rôle du Hamas dans la gouvernance de Gaza.

Le Hamas refuse jusque-là de désarmer et réclame le retrait total israélien du territoire.

L'attaque du 7 octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.216 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.