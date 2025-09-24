Le distributeur d'uniformes Cintas relève ses prévisions annuelles en raison de la demande résiliente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cintas CTAS.O a revu mercredi à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, estimant que la demande pour ses produits , tels que les uniformes de location et les fournitures de premiers secours, sera résistante face à une inflation persistante.

Alors que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement ralentie en août , des secteurs tels que la santé, l'éducation, les loisirs et l'hôtellerie ont continué d'embaucher, selon le rapport du Bureau of Labor Statistics du département du Travail. Cela aide les entreprises telles que Cintas, dont environ 70 % de la clientèle se trouve dans ces secteurs.

La société s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2026 se situe entre 11,06 et 11,18 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 11 à 11,15 milliards de dollars.

Cintas prévoit également que le bénéfice annuel par action se situera entre 4,74 et 4,86 dollars, contre une fourchette précédente de 4,71 à 4,85 dollars. Le point médian des prévisions actualisées s'est toutefois révélé inférieur à la moyenne des estimations des analystes, soit 4,85 $, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % dans les premiers échanges.

Cintas, qui fournit un portefeuille diversifié de produits et de services, notamment des essuie-mains, des extincteurs et des vêtements ignifugés, a vu ses ventes augmenter car les entreprises considèrent la propreté, l'image de marque et la sécurité comme des éléments essentiels.

L'augmentation de la demande pour ses produits de sécurité sur le lieu de travail, tels que les défibrillateurs, les stations de lavage oculaire et les unités d'hydratation, a également contribué à stimuler les ventes dans son segment des services de premiers secours et de sécurité.

Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté de 8,7 % pour atteindre 2,72 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,69 milliards de dollars.

Le distributeur d'uniformes a fait état d'une augmentation de 8,2 % du coût des ventes, en raison de la hausse des dépenses liées aux matériaux et à la main-d'œuvre.

Il a gagné 1,20 $ par action au cours du trimestre clos le 31 août, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,19 $ par action.