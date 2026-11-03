 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le distributeur alimentaire Sysco indique que l'épidémie de cyclosporiase a pesé sur son chiffre d'affaires du premier trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:57

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sysco SYY.N a déclaré mardi qu'une épidémie de cyclosporose avait aggravé une demande déjà faible dans le secteur de la restauration au mois d'août, alors que le distributeur alimentaire a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions, ce qui a entraîné une chute de près de 8 % du cours de son action.

Voici plus de détails:

* La société basée à Houston a indiqué que la fréquentation de ses clients restaurateurs et le volume des commandes avaient baissé en août, l'épidémie ayant pesé sur la demande

* En juillet, Sysco link avait suspendu la vente et la distribution de la laitue iceberg de la marque Taylor Farms provenant du Mexique, à la suite de l'épidémie survenue aux États-Unis

* "Les difficultés liées à la cyclospora, qui ont duré environ six semaines au milieu du trimestre, sont prises en compte dans la croissance positive de 2,7 % en volume", a déclaré le directeur général Kevin Hourican lors d’une conférence téléphonique post-résultats

* La société a indiqué que la hausse des coûts du carburant affectait les chaînes d’approvisionnement, tandis que les frais de transport élevés continuaient de faire grimper les coûts des matières premières alimentaires

* La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires se situant dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle antérieure, comprise entre 6% et 7%

* Le chiffre d’affaires netde Sysco au premier trimestre a progressé de 2,8% pour atteindre 21,74 milliards de dollars, mais n’a pas atteint les estimations des analystes, qui s’élevaient à 22,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Le bénéfice ajusté du trimestre s'est établi à 1,19 dollar par action, conformément aux estimations

Valeurs associées

SYSCO
74,470 USD NYSE -8,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,59 +22,25%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
Pétrole Brent
103,53 -0,76%
ALSTOM
11,125 -4,79%
GENFIT
11,08 +6,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank