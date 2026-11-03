Le distributeur alimentaire Sysco indique que l'épidémie de cyclosporiase a pesé sur son chiffre d'affaires du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sysco SYY.N a déclaré mardi qu'une épidémie de cyclosporose avait aggravé une demande déjà faible dans le secteur de la restauration au mois d'août, alors que le distributeur alimentaire a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions, ce qui a entraîné une chute de près de 8 % du cours de son action.

Voici plus de détails:

* La société basée à Houston a indiqué que la fréquentation de ses clients restaurateurs et le volume des commandes avaient baissé en août, l'épidémie ayant pesé sur la demande

* En juillet, Sysco link avait suspendu la vente et la distribution de la laitue iceberg de la marque Taylor Farms provenant du Mexique, à la suite de l'épidémie survenue aux États-Unis

* "Les difficultés liées à la cyclospora, qui ont duré environ six semaines au milieu du trimestre, sont prises en compte dans la croissance positive de 2,7 % en volume", a déclaré le directeur général Kevin Hourican lors d’une conférence téléphonique post-résultats

* La société a indiqué que la hausse des coûts du carburant affectait les chaînes d’approvisionnement, tandis que les frais de transport élevés continuaient de faire grimper les coûts des matières premières alimentaires

* La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires se situant dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle antérieure, comprise entre 6% et 7%

* Le chiffre d’affaires netde Sysco au premier trimestre a progressé de 2,8% pour atteindre 21,74 milliards de dollars, mais n’a pas atteint les estimations des analystes, qui s’élevaient à 22,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Le bénéfice ajusté du trimestre s'est établi à 1,19 dollar par action, conformément aux estimations