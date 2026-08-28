Le directeur général de Trans Mountain estime que le différend commercial avec les États-Unis rend encore plus urgent le projet d'oléoduc canadien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le différend commercial a renforcé la pression en faveur d'une diversification des exportations de pétrole brut au-delà des États-Unis

* Un accès élargi au Pacifique aiderait les expéditeurs canadiens à atteindre les acheteurs asiatiques

* Les promoteurs du projet demandent que celui-ci soit déclaré d’intérêt national afin d’accélérer la procédure d’autorisation pour l’oléoduc de la côte ouest

par Amanda Stephenson

L'échec des négociations commerciales avec les États-Unis a rendu urgente la planification d'un nouvel oléoduc vers la côte ouest du Canada, a déclaré vendredi le directeur général de la société publique Trans Mountain Pipeline. Le projet n’en est encore qu’à l’étape de l’étude de faisabilité , mais tant la province productrice de pétrole de l’Alberta que le gouvernement canadien affirment qu’il relève de l’intérêt national. La nécessité d’un tel projet est apparue plus clairement cette semaine, a déclaré à Reuters Mark Maki, directeur général de Trans Mountain. Le Canada, quatrième producteur mondial de pétrole, exporte environ 90 % de ses exportations de pétrole vers les États-Unis, mais les tensions entre les deux pays s’intensifient. Le président Donald Trump a imposé la semaine dernière un droit de douane de 50 % sur 20 milliards de dollars de produits canadiens, et a suscité la colère des Canadiens en signant un décret déclarant que le lac Ontario, qui s’étend de part et d’autre de la frontière canado-américaine, s’appellera désormais “lac America” .

Cette situation a mis en évidence la nécessité pour le Canada de diversifier ses exportations, ce à quoi contribuerait le projet d’oléoduc de la côte ouest en améliorant l’accès des exportateurs de pétrole canadiens aux marchés asiatiques, a déclaré M. Maki.

“Les événements qui se déroulent autour de nous ont rendu (l'oléoduc de la côte ouest) bien plus urgente, et je pense que c’est en fait une bonne chose. C’est utile”, a-t-il déclaré.

L’oléoduc Trans Mountain, d’une capacité de 890.000 barils par jour, est le seul oléoduc d’exportation est-ouest au Canada. Le gouvernement canadien a triplé sa capacité en 2024, mais la production pétrolière canadienne continue de croître et l’oléoduc fonctionne déjà presque à pleine capacité.

Trans Mountain Corp développerait et construirait l’oléoduc proposé sur la côte ouest en suivant un tracé similaire à celui de son oléoduc existant, avec le soutien financier de l’Alberta Petroleum Marketing Commission et de Pembina Pipeline PPL.TO .

Les promoteurs du projet souhaitent qu’Ottawa désigne l’oléoduc comme un projet d’intérêt national, ce qui permettrait une procédure d’autorisation réglementaire accélérée. M. Maki a déclaré que Trans Mountain devait agir rapidement pour consulter les communautés autochtones et planifier le tracé afin de déposer une demande d’autorisation réglementaire au début de l’année prochaine.

Trans Mountain s’efforce également d’optimiser l’oléoduc existant en utilisant des agents réduisant la traînée afin d’augmenter la capacité de 90.000 barils par jour d’ici la fin de cette année.

La société prévoit de prendre une décision finale d’investissement d’ici fin 2026 concernant la construction de nouvelles stations de pompage afin d’augmenter la capacité de 210.000 barils par jour d’ici fin 2028.