Le directeur général de TotalEnergies s'attend à ce que le mandat de l'UE sur les carburants durables pour l'aviation soit abandonné à l'avenir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des citations du directeur général, des détails sur la différence de prix avec le kérosène, paragraphes 3-9) par America Hernandez

Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que l'Union européenne atténue son mandat d'incorporer du carburant d'aviation durable à l'avenir, à l'instar de la récente décision du bloc d'abandonner une proposition d'interdiction des nouvelles voitures à moteur thermique à partir de 2035. L'année dernière, l'UE a imposé que 2 % du kérosène mis à disposition dans ses aéroports soit du SAF, une exigence qui passera à 6 % en 2030 et à 20 % en 2035.

"Toutes les compagnies aériennes se battent contre l'obligation de 6 % de SAF, qui est franchement facile à atteindre... Je parierais aujourd'hui que ce qui est arrivé à la réglementation sur les voitures arrivera à la réglementation sur les SAF en Europe", a déclaré M. Pouyanne lors d'une table ronde du Forum économique mondial sur les carburants propres.

TotalEnergies produit des SAF dans plusieurs raffineries avec des projets d'expansion, mais a retardé les investissements pour augmenter la capacité après avoir constaté que ses clients n'étaient pas disposés à acheter plus que ce qui était nécessaire pour satisfaire les règles de l'UE, a-t-il dit.

Le SAF est trois à quatre fois plus cher que le carburéacteur raffiné à partir du pétrole. Les compagnies aériennes ont attribué leur faible adoption à l'insuffisance des volumes produits, ce que M. Pouyanne a rejeté.

"Aujourd'hui, je suis confronté à des clients, mes compagnies aériennes en Europe, qui font un énorme effort de lobbying en nous accusant de ne pas investir suffisamment, ce qui est complètement faux", a déclaré M. Pouyanne. "Je serai en mesure de fournir 10 % de SAF aux compagnies aériennes européennes d'ici 2030, mais... tout le monde rêve d'avoir ces biocarburants au même prix que le carburéacteur (fabriqué à partir du pétrole), mais ce n'est pas vrai."

Le directeur général a ajouté qu'il allait probablement réduire les investissements dans les carburants à faible teneur en carbone en raison de l'incertitude réglementaire.

"Je crains que, comme il s'agit d'un marché réglementé, s'ils déplacent les objectifs, j'aurai investi dans les bioraffineries pour rien", a-t-il déclaré.